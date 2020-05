Orbán tömeges visszaélésekkel támadott, amikor a rokkantnyugdíjasok alkotmánysértő felülvizsgálatáról kérdezték

A vendéglátóhelyeken kormányrendelet tiltja a benti levegőt keringető berendezések használatát, az irodákban csak ajánlott a klímaberendezések fertőtlenítése és az intenzív szellőztetés.

A járványveszély enyhülésével sok cégnél kerül napirendre az irodákba való óvatos visszatérés, aminek egyik legnagyobb kockázata a légkondicionálás. Ezek a berendezések egyrészt egy helyiségen belül is keringethetik úgy a levegőt, hogy egy betegen dolgozó kilélegzett fertőző részecskéi mindenkit elérnek az irodában, bármennyire is távol ülnek egymástól. Másrészt az irodaházak jelentős részében központi szellőztetőrendszerek működnek, amelyek közvetítésével a vírus akár helyiségek között is vándorolhat – írta a G7

Ez különösen problémás, ha egy épületen belül több cég működik, mert bármennyire is körültekintően készül fel egy vállalkozás a munkahelyi járvány megelőzésére, a szomszédain is múlik, hogy a dolgozói mekkora kockázatnak vannak kitéve az irodában. A helyzet még bonyolultabb, ha a központi légkondicionáláson ügyfélterekkel, üzletekkel, netán egy egész bevásárlóközponttal is osztozni kell.

Szakemberek ajánlása szerint a légúti fertőzés valószínűségét leginkább a bejuttatott friss levegő mennyisége határozza meg. Ezért fontos, hogy az eddig jobbára a benti légtömeget keringető központi berendezéseket úgy állítsák át, hogy a lehető legtöbb friss levegő jusson az irodákba. A vírus terjedésének szempontjából különösen rizikós helyiségekben – például a mosdókban – pedig a levegőt kifelé szállító szellőzők folyamatos működtetését javasolja az európai fűtéssel, szellőzéssel és légkondicionálással foglalkozó egyesületek szövetsége (REHVA). A levegő cserélődése, amennyiben lehetséges, ablaknyitással, kereszthuzattal is segíthető, ami akkor is erősen ajánlott, ha a dolgozók számára kicsit kellemetlen hőmérsékletet okoz.

A szellőzőrendszerek beindítása előtt az alapos átvizsgálás és a tisztítás nemcsak a koronavírus, hanem a legionellafertőzés megelőzése miatt is szükséges. A légkondik karbantartását az operatív törzs is javasolja, a használatukról többször is elmondták, van némi kockázata, de a vírus terjedésének nem ez a jellemző módja. A hivatalos álláspont szerint az irodákban intenzív szellőztetésre van szükség, és javasolt a klímaberendezések fertőtlenítése, akkor is, ha ez csak a készülékekben megtelepedett kórokozókat közömbösíti. A vendéglátóhelyeken viszont kormányrendelet tiltja az akár csak részben benti levegőt keringető hűtő-fűtő berendezések használatát, hacsak azok nincsenek UV-sterilizáló technológiával ellátva. Ez érdekes, mert míg egy étteremben jellemzően két-három óránál többet nem töltünk el, az irodában a dolgozók legalább napi nyolcat-kilencet, egy héten akár öt napon át. Ráadásul a nyitott terű (open office) irodákban könnyen lehet annyi ember egy légtérben, mint egy nagy étteremben – jegyezte meg a portál.