Kalózok fogságából szabadult ki a bolgár hajóskapitány

Megnyitottak a kávézók és éttermek is.

Görögország a koronavírus-járvány elleni két hónapos küzdelem után újraindította a menetrend szerinti komp- és légi közlekedést a szigetein hétfőn. A megbetegedéseket tükröző számok alapján a kormány úgy ítélte meg, sikeresen megfékezték a járvány terjedését a görög szigeteken, így három héttel hamarabb bejelentette a turistaszezon kezdetét. Az újraindítás első lépésében azonban a kompközlekedést a normális járatsűrűség felére korlátozták, és továbbra sem engedélyezték a Görögország és járványtól jobban sújtott Olaszország közötti járatokat. A kompjáratokon és az éttermekben a távolságtartás szabályainak betartása kötelező: az éttermek és szórakozóhelyek az asztalaik felét használhatják, és minden asztalnál legfeljebb 6 vendég ülhet. A kormány azt is bejelentette, hogy a nyár kezdetéig teljesen újra szeretnék nyitni az országot. Május végén teszik közzé azon országok listáját, amelyek állampolgárai kéthetes hatósági karantén és koronavírus-tesztelés nélkül is ellátogathatnak Görögországba. A Johns Hopkins amerikai egyetem összesítése szerint Görögországban eddig 2900 koronavírusos fertőzöttet és 171 halálos áldozatot regisztráltak, jóval kevesebbet, mint a mediterrán térség más meghatározó országaiban. A járvány miatt több ideiglenes intenzív osztályt is telepítettek Leszbosz, Számosz, Rodosz, Zákintosz és Korfu szigeteire a meglévő krétai intenzív osztály kapacitásai mellé. Az idegenforgalom a görög gazdaság létfontosságú eleme, a bruttó összterméknek (GDP) több mint 10 százalékát teszi ki. A kormány adatai szerint több mint 34 millió látogató utazott Görögországba tavaly, akik összesen 18,2 milliárd eurót költöttek.