Négyszáz drukker ment ki egy amatőr focimeccsre Strasbourgban

A válság nyomán a politika és a gazdaság szereplőinek lesz mit átgondolniuk, és a járványnak a nagyhatalmi erőviszonyokra is lehet hatása. A transzatlanti kapcsolatok szempontjából az elnökválasztás fontos, de a problémák régebbről erednek – a koronavírus utáni világról beszélt lapunknak dr. Marton Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.

Milyen, a mindennapi életünkben is érzékelhető utóhatásai lehetnek a világjárványnak? Szerintem korai erről beszélni, és ez először is annak a függvénye, hogy valóban sikerül-e teljesen felszámolni ezt a járványt. Ha nem, akkor továbbra is az élet számos aspektusát formálja majd az extra óvatosság szükségessége. Az emberek egyéni magatartásában ez, ha a múltbéli tapasztalatokból indulunk ki, csak egy darabig hoz majd változást. Talán a következő néhány szezonban többen beadatják az influenzaoltást. Télen továbbra is maszkot viselnek majd sokan, hiszen az egy kicsit még melegen is tart, amikor hideg van. Aztán ez a hatás elillanhat egy-két éven belül. Az üzleti és a politikai szereplők elvileg stratégiaibban kell, hogy gondolkodjanak, készülve különböző forgatókönyvekre. A befektetési célországok kockázatainak elemzésére, vagy éppen állami szempontból a nemzetbiztonsági kockázatok megítélésére minden bizonnyal hatást gyakorolnak a történtek hosszabb távon is. Jó-e, ha a tejesdobozokra a kupak csak külföldről szerezhető be? Jó-e, ha a kritikus jelentőségű gyógyszereket egy másik kontinensen állítják elő? És így tovább, lesz mit átgondolni. A mindennapi életünket végső soron az formálja, hogy a hatalommal bíró vagy egyéb értelemben tehetős szereplők, és azok, akik rájuk hatni tudnak, mit gondolnak és tesznek majd a válság következményeként. Ténylegesen, legalább áttételesen, mindenkinek van persze felelőssége ebben. Visszaállhat-e a tömegturizmus Európában a korábbi szintre? A légitársaságok alighanem előrukkolnak majd néhány versenyképes ajánlattal, hogy talpra állhassanak, de nem biztos, hogy az emberek ugyanannyira magától értetődőnek érzik majd az utazást egy másik kontinensre, ha a megbetegedés vagy éppen a váratlanul bevezetett utazási korlátozások és karanténezések lehetősége fennáll. Emellett a nagy turistadesztinációk is minden bizonnyal érdekeltek lesznek a turistaforgalom szabályozottabb kezelésében, legalább járványügyi szempontból. Már az év elején is indulatokat keltett a kínai turisták látványa Európában. Mennyi az esélye, hogy ezek az ellenérzések megmaradnak? Ez egy globális járvány. Dél-Amerikában az ottani járvány kezdetén az európaiak látványa keltett ellenérzéseket, mivel több ottani országba is Spanyolországból hurcolták be a betegséget. Az efféle asszociációk mára teljesen irracionálisak, meghaladta őket az idő, de sajnos az irracionalitásuk sokak számára nem lesz kizáró ok. Minden bizonnyal lesznek a járványt tartósan etnikai kategóriákhoz társító emberek. Az Egyesült Államok mindeközben Kína felelősségét pedzegeti a koronavírus elszabadulásáért. Miként hathat a válság az ázsiai ország nemzetközi megítélésére? Az Egyesült Államok részéről a jelenleg egyértelműen túltolt kritika Kínára ironikus módon inkább felmentőleg hat. Miközben a Hupej tartományi hatóságok és a kínai központi vezetés ténylegesen követtek el súlyos hibákat, azt a tapasztalatok fényében ma már senki nem mondhatná el a büszkeségtől dagadó kebellel, hogy általában a nyugati kormányok sokkal jobban kezelnék az ilyen helyzetet. Egyes kormányok igen, mások nem. Nettó járványügyi szempontból, ha semmi mást nem nézünk, Kína sokkal jobban áll. Vannak kártyák a kezében az orvosi védőfelszerelésekkel kapcsolatos diplomácia terén is, így aztán még némi térnyerésre is lehetősége adódik. Trump táborán kívül a Kínával szembeni üzenet ön-elhiteltelenítőleg hat, ha lehet ilyet mondani. Kína gazdasága ugyanakkor megszenvedi a globális keresletcsökkenést. És elérheti őket is a járvány egy újabb hulláma, ha nem sikerül ellenőrzésük alatt tartaniuk a behurcolt esetek kapcsán jelentkező kitöréseket. Míg a pekingi vezetésnek úgy tűnik, sikerült úrrá lenni a járványon, az amerikai kormányzat képtelen kezelni a krízist. Átrendezheti mindez a nagyhatalmi erőviszonyokat? Ez önmagában nem. Az már inkább bírhat jelentőséggel, ha az Egyesült Államok nem kezeli megfelelően a helyzetet, és vagy így, vagy úgy, de emiatt jelentős gazdasági visszaesést szenved el. Akár mert a járvány önmagában is alapvető zavart okoz a gazdaság működésében, akár mert nem tesznek kielégítő lépéseket a felszámolásáért, és ezzel hosszú távra szükségessé válnak különböző korlátozó intézkedések, legalább időről-időre. De sokkal fontosabb kérdés, hogy mi lesz a járvány után. Hogyan rendeződik át a gazdaság, a globális ellátási láncok. Ha decentralizálódik, illetve részben "hazamegy" a termelés, a helyben meglévő kutatási-fejlesztési kapacitások és know-how lesznek a meghatározók még inkább, mint eddig. Ehhez az oktatásba kell beruházni, és azzal együtt minden bizonnyal az agyelszívásba is — azoknak, akik megtehetik. A járvány kapcsán nem látható együttműködés az amerikai és az európai kormányok között. Jól tükrözi ezt, hogy Donald Trump március közepén az EU vezetőinek előzetes értesítése nélkül tiltotta meg az uniós állampolgárok beutazását az Egyesült Államokba. A krízis után hogyan alakulhatnak a transzatlanti kapcsolatok? Fontos kérdés, hogy ki lesz a következő elnök. Az Egyesült Államok és Európa egymásra utaltak gazdaságilag, miközben Európa az Egyesült Államokra utalt biztonsági szempontból. Európai értelmiségiek és politikusok az utóbbi ténytől gyakran elvonatkoztattak az elmúlt néhány évtizedben, körülbelül úgy kritizálva az Egyesült Államokat, mintha valamiféle független pozíció erkölcsi magaslatából tennék ezt. "Az Egyesült Államok óriásit hibázott, hogy beavatkozott itt, de közben avatkozzon már be és tegyen rendet amott", körülbelül így osztogatta a tanácsait számos európai gondolkodó. "A kormány miért vesz részt ebben vagy abban a misszióban az Egyesült Államok oldalán, ez morálisan vállalhatatlan, veszélynek tesz ki minket, a "fiaink" idegen érdekekért harcolnak stb.", így szóltak az örök ellenzéki slágerek az európai parlamenti demokráciákban évről évre. Ezek után jött a Trump-adminisztráció, és ezzel a valóságban ható kényszerek hatásától ideiglenesen mentesült európai gondolkodás mellé érkezett egy olykor gyermeki egyszerűséggel megnyilvánulónak mutatkozó és erősen szkeptikus "partner" a másik oldalon. A stratégiai realitásokat pontosan értő védelmi-külpolitikai establishmentek közötti szoros kapcsolatok megvannak az óceán két oldalán a mai napig, de felülről, a politikai vezetések szintjéről az elmúlt években sokat tettek ennek a gyengítéséért, és kiszámíthatatlanabbá váltak a viszonyok. Ha Trump újabb négy évre kap lehetőséget, ez a trend minden bizonnyal folytatódik — de azért arra sem számítanék, hogy bárki hidakat égetne fel egyik napról a másikra. Ami a járvány kontextusában történt, az nem a NATO-politikához tartozik, bár kétségtelenül rossz üzenete volt. A krízis az EU-n belül is újra felszínre hozott bizonyos ellentéteket. Mennyire hozott új dinamikát a járvány az unió körüli vitákba? Inkább felerősítette a meglévő trendeket. Általánosságban mely országok jöhetnek ki erősebben és melyek gyengébben a krízisből? Rövid távon azok, akik az emberi egészség védelmezése érdekében képesek a gyors és szakszerű cselekvésre, és elkerülik a járvány legrosszabb következményeit, beleértve a gazdaságuk tartós megbénítását is. Hosszú távon azok, akik jól el tudnak boldogulni a globalizáció következő, biztonsági szempontból megkérdőjelezett létjogosultságú szakaszában. Tehát azok, akik nélkülözhetetlen erőforrásokkal rendelkeznek, vagy a fejlett gazdasági termelés centrumai tudnak maradni a megrázkódtatások hatását jobban viselő ellátási láncok mellett is, kihasználva a robotikában, a nanotechnológiában, a biotechnológiában és másutt rejlő lehetőségeket. Mindezt úgy, hogy közben vonzó, élhető körülményeket biztosítanak a társadalmaiknak. Ön szerint mi a válság legfontosabb tanulsága? Hogy a fák nem nőnek az égig. Ha jót akarunk, ha valóban előbbre akarunk jutni, vagyis nem csupán a GDP-szám kultuszát művelni és a legvagyonosabbak képzelt, igazából már általuk sem átélhető vagyonát építeni, akkor racionálisan el kell gondolkodnunk arról, hogyan tudunk egy méltányosabb világot teremteni.