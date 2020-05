Tüdőátültetést végeztek egy koronavírusos betegen Bécsben

Már messze nem annyira biztos, hogy Andrzej Duda marad a lengyel elnöki székben. Az elnökválasztás elhalasztása óta nem neki kedvez a széljárás.

Új helyzet állhat elő a lengyel elnökválasztáson azzal, hogy a kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) kénytelen volt elhalasztani a voksolást és az ellenzéki liberális-konzervatív Polgári Platform (PO) új jelöltet indít a hivatalban lévő államfő, Andrzej Duda ellen Rafal Trzaskowski varsói polgármester személyében. A felmérések megerősítik: a PiS és Duda akkor járt volna legjobban, ha május 10-én lebonyolították volna a voksolást. Jaroslaw Kaczynski pártja minden eszközt bevetett, hogy ezt meg is valósítsa. Azt akarta elérni, hogy a választók levélben adhassák le voksaikat. A sietség oka az volt, hogy a felmérések szerint a Kaczynski bábjának tartott Duda már az első fordulóban megszerezte volna a megválasztásához szükséges többséget. Miután azonban a PiS koalíciós partnere, Jaroslaw Gowin kis pártja nem támogatta a voksolás lebonyolítását a járvány miatt, Kaczynski is kénytelen volt a halasztás mellett dönteni, mert az apró tömörülés nélkül a PiS-nek nincs többsége a szejmben. Ezért várhatóan június 28-án járulhatnak az urnákhoz a lengyelek. Az új helyzethez az ellenzéki PO is alkalmazkodott azzal, hogy a közvélemény-kutatásokban 5-10 százalékra süllyedt, egyre súlytalanabbnak tartott Malgorzata Kidawa-Blonska helyett Rafal Trzaskowskit indítja. Az eddigi felmérések szerint a Polgári Platform döntését siker koronázhatja. Bár mindössze 10 napja jelentették be a varsói főpolgármester indítását, máris 21-23 százalékon áll és az utóbbi egy hét alatt egyetlen közvélemény-kutató sem jelezte már azt, hogy Duda az első fordulóban nyerni tudna. Irodától függően 35-44 százalékon áll. A harmadik helyet az író, újságíró, a humanitárius kezdeményezéseiről ismert Szymon Holownia foglalja el, akire 11-19 százalék voksolhat. Látható tehát, hogy a becslések között jelentősek a különbségek. Ennek alapján már meg sem lepődünk azon, hogy a közvélemény-kutatók a mindent eldöntő második fordulóra is egymásnak teljesen ellentmondó jövendöléseket adnak. Míg az Estymator iroda szerint Duda 54,2 százalékot szerezne Trzaskowski 45,8 százalékával szemben, a Wiadomosci portálja által idézett felmérés szerint a varsói főpolgármester vezet 55-45 arányban Duda előtt, így a lap szerint nagy riadalom tört ki a lengyel államfő táborában. Bármelyik iroda áll is közel az igazsághoz, egyértelmű, hogy Duda sokkal nehezebb helyzetben van, mint amilyenben még pár héttel ezelőtt volt. Trzaskowski ugyanis kemény ellenfél, aki frontális támadást intézett a hivatalban lévő elnök és Kaczynski pártja ellen. „Verekedni fogok az erős Lengyelországért” – jelentette ki a kormányzó párt nem túl nagy örömére. Kifejtette, az úgynevezett igazságügyi reform, amellyel a PiS megsértette a demokrácia alapszabályait, a hatalmi ágak szétválasztását fenyegeti, a közszolgálati média hírműsorai pedig annyira hiteltelenné váltak, hogy meg is szüntetné a híradókat a TVP-ben. Stílusa tehát merőben különbözik a jóval visszafogottabb Kidawa-Blonskáétól, aki igyekezett nem részt venni a sárdobálásban. Borys Budka, a PO elnöke elismerte, Kidawa-Blonska rossz közvélemény-kutatási adatai miatt döntött a váltás mellett. Úgy tűnik, az ellenzéki szavazóknak nagyon is tetszik, hogy a varsói főpolgármester felvette a kesztyűt és keményen visszaszól Kaczynskiéknak. Tomasz Lis publicista a TOK FM rádióban úgy fogalmazott, az ellenzéknek végre igazi jelöltje van. Trzaskowski igen népszerű a fővárosban, két évvel ezelőtt már az első fordulóban megnyerte a polgármester-választást. A kérdés az, a vidék hogy fogadja.