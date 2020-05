Segítheti a vírusok elleni védelmet a D-vitamin

A pókhálóerek megjelenésének és kitágulásának számos más oka is lehet.

A maszk elsősorban azokon hagyhat nyomot, akik szinte egész nap hordják. Az orron látható erek megjelenésének azonban számos más oka is lehet – mondta Rózsa Annamária , a Dermatica bőrgyógyásza. Pókhálóereknek nevezik a bőrfelszín közelében lévő elpattant vagy kitágult ereket, amelyek általában apró, elszórtan elhelyezkedő, általában rózsaszínű, de lehetnek csoportosan elhelyezkedő, egy pontból kiinduló, kissé vastagabb, lilás színű visszerek is. Leggyakrabban az arcon és a lábon jelennek meg, de bármelyik testrészen feltűnhetnek.

Oka lehet családi halmozódás, az időjárás drasztikus megváltozása, akár hányás vagy nagyobb tüsszentés miatt megnövekedett nyomáskülönbség miatt bekövetkező érpattanás. Állhat a hátterében az is, hogy az erős, tartós napsugárzás kitágíthatja az ereket, alkoholfogyasztás, várandósság miatti hormonális változás, környezeti irritáció, bizonyos anyagok roncsoló hatása is. A rosacea nevű bőrbetegség is az orca, az orr és az áll kipirosodással jár – tette hozzá a szakorvos.

Az orr kipirosodása olyan zavaró probléma lehet, amelyen bőrgyógyász segíthet. „Először ki kell deríteni az okát, hiszen ha például alkoholbetegség okozza, akkor először azt érdemes kezelni. A már látható ereket is lehet halványítani” – jegyezte meg a bőrgyógyász. A kezelést azért kell szakorvosra bízni, mert ugyan gyakran beválnak a retinoid alapú krémek, előfordulhat, hogy fokozzák a pirosságot és viszketést okoznak.

Van, hogy olyan további kezelésekre is szükség van, mint a szklero-, a lézerterápia, de ezek nélkül is sokat lehet tenni, hogy ne romoljon az állapot. Már az első napsugarak megjelenésekor ajánlott például fényvédő terméket használni és széles karimájú kalapot is érdemes viselni. Kerüljük a forró vizes ázást, a váltott hideg-meleg zuhanyzás és a hideg borogatás viszont jót tehet. Segíthetnek az árnikaolajos, aloe verás, varázsmogyorós, C-vitaminos készítmények, de ezek használatát is érdemes bőrgyógyásszal egyeztetni. Minden új bőrápoló vagy sminkterméket érdemes tesztelni a kezünkön, mielőtt az arcunkra kennénk. Javasolt csökkenteni az értágító hatású ételek, italok, például a kávé, az alkohol, a csípős, erős ételek fogyasztását, és az értágító gyógyszerekről is ajánlott az orvossal egyeztetni – sorolta Rózsa Annamária.