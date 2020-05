Nem változott az alapkamat

A nemzetközi energiacégek egyik legnagyobb ereje épp abban rejlik, hogy sokféle kultúra, sokféle megközelítés adódik össze egy feladat megoldásakor – emelték ki a Sokszínűség Hete rendezvénysorozat keretében megrendezett online beszélgetés résztvevői.

Kreativitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség. Ezekre a tulajdonságokra volt szükség minden nagyvállalatnál a koronavírus-járvány megjelenésekor és azok a világcégek tudtak sikerrel alkalmazkodni az új megoldásokat követelő helyzethez, amelyeknél nők és férfiak, más kontinensek több országa, fizikai és szellemi dolgozók szempontjai is megjelentek a döntésekben. Az internetes véleménycsere vezetője, Pánczél Andrea, a Nők az Energiában Egyesület elnöke és társalapítója bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy sikeresebbek azok a cégek, ahol több nő kap vezető pozíciót, de Magyarországon még messze vagyunk a céltól, hogy ugyanannyi nő vegyen részt a központi irányításban, mint ahány férfi. A beszélgetésben aztán kiderült, hogy ezt egyedül a Shell Hungary igazgatótanácsa valósította meg. Kapitány István, a Shell International globális ügyvezető alelnöke hozzátette, hogy a cég más országokban is egyre jobban megközelíti ezt az egészséges munkamegosztást, van, ahol már 40 százalékos a női vezetők aránya. Fontosnak és hasznosnak tartja az üzlet szempontjából azt is, hogy minden ország képviselője elmondhassa a véleményét egy döntés előtt. Ferencz I. Szabolcs a MOL Nyrt. tulajdonában lévő FGSZ Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója arra emlékeztetett, hogy a 2008-as pénzügyi válság kezelésében egyértelműen azok a bankok és vállalatok voltak sikeresebbek, ahol a vezetésben nők is szerepet kaptak. A magasnyomású gáz infrastruktúra hagyományosan férfias üzletágnak számít, itt 20 százalékos a nők jelenléte, míg a MOL csoport egészében ennél valamivel magasabb, 24-25 százalékos az arány. Daradics Kinga a MOL integrált platformok és megoldások részlegének vezetője szerint a cég egészében felgyorsult ez az átalakulás, sőt Romániában például az ő területén a nyolc vezető közül hat nő és amikor kifejezetten férfi jogászt kerestek, nem találtak megfelelő jelentkezőt. Szebeni Dóra, a földgáz-, energia- és olajpiacokon működő MET csoport jogi vezetője a hatékonyság alapjának nevezte a sokszínűséget, ahogy Tokai Magdolna az MVM vezérigazgató-helyettese szerint is elengedhetetlen a nyitottság más szempontjainak megismerésére. Az amerikai központú földgázipari társaság, a Tellurian nemzetközi ügyekért felelős alelnöke, Orban Anita úgy látja, minél sokszínűbb egy cég, annál gyorsabban érez rá a változásokra. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a koronavírus-járvány alatt ugyan általános lett az otthoni munkavégzés, ez a kihívás mégis összehozta a vállalatok vezérkarát, igazi csapatmunka alakult ki, és bebizonyosodott, a sokszínű vállalatok ellenállóbbak az ilyen szokatlan helyzetekben is.