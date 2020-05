Lassan eljön a lakógyűlések ideje is

Ha így megy tovább, akkor jó eséllyel rövidesen pótolni lehet az elmaradt társasházi közgyűléseket.

Néhány hét múlva, június közepén vagy július elején, várhatóan már lehet lakógyűléseket tartani – legalábbis a járványügyi adatokból kiindulva erre számít Bék Ágnes jogász, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Bár a korlátozó intézkedések enyhültek, pillanatnyilag az a helyzet, hogy a lagzikat (jövő hónaptól) már engedélyezték, de a társasházi közgyűléseket egyelőre nem. A törvény szerint viszont május végéig kötelező lenne összehívni a lakógyűléseket. A koronavírus miatt kihirdetett országos veszélyhelyzet közbeszólt. A kormány ezért rendkívüli rendeletet hozott a „társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról”. Fontos, hogy módosult a határidő – mondta lapunknak Bék Ágnes. A rendelet értelmében az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről a társasházak ráérnek a veszélyhelyzet megszűnését követő három hónapon (90 napon) belül dönteni. A kormány rendelkezett arról is, hogy veszélyhelyzet idején a közös képviselőt nem lehet leváltani. Ebből adódtak problémák – számolt be az egyesület elnöke a hozzá eljutott panaszok alapján. Előfordult ugyanis, hogy egy társasház megvált addigi közös képviselőjétől, de a járványveszély miatt újat már nem tudott választani. Ezzel – jegyezte meg Bék Ágnes – mindenképpen meg kell várni azt az időszakot, amikor személyes részvétellel lehet közgyűlést tartani. A kormányrendelet lehetővé teszi, hogy – az éves beszámoló és költségvetés, valamint a tisztségviselők cseréje kivételével – a társasházak írásban szavazzanak egyéb témákban. Még akkor is, ha a ház szervezeti és működési szabályzata korábban erről nem rendelkezett. Az írásbeli szavazás feltételeit rögzíteni kell. Az írásbeli szavazás megtartására akkor van mód, ha azt a tulajdoni hányad tizedével rendelkező tulajdonostársak „a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat” megjelölésével kérik. A kormányrendelet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet idején a közös képviselő (és a számvizsgáló vagy intézőbizottság) fokozott felelősséggel köteles eljárni. Vannak bonyolult ügyek, amelyekről nehéz elképzelni, hogy a lakók személyes jelenlét nélkül is megalapozott döntést tudjanak hozni. Konkrét eset alapján megkérdeztük, helyénvaló-e, ha a tulajdonosok írásban szavaznak olyan szerteágazó és bonyolult témában, amilyen egy beruházóval kötendő, a társasház felújításáról szóló – vitatott tartalmú – szerződés. Bék Ágnes elmondása szerint egyszerű a megoldás. A tulajdoni hányad tizedével rendelkező tulajdonostársak kérhetik, hogy az adott témáról mégis közgyűlés döntsön. Hangsúlyozta: ilyen esetben az írásbeli szavazás érvényét veszti, és a közös képviselő, amikor erre lehetőség nyílik, köteles összehívni a közgyűlést.