Péntek éjféltől már a budapesti éttermek belső részében is fogyaszthatnak a vendégek

A gépjárműadó elvonása kistelepüléseket kényszerítheti térdre, a szolidaritási adó a nagyvárosokat.

A kormány ma bemutatta a jövő évi költségvetés tervezetét, ennek az első olvasata is elég egyértelmű: május 26-a a magyar önkormányzatiság fekete napja lesz. Reméljük, hogy ez a tervezet ebben a formájában nem valósul meg. Ha mégis, az a magyar önkormányzati szektor csődjét jelenti – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester a mai sajtótájékoztatóján. A tavaly őszi önkormányzati választás átrajzolta a magyar belpolitikai térképet. Bíztunk abban, hogy a polgárok akaratát a kétharmados többséggel rendelkező Orbán-kormány tiszteletben tartja. Csalatkoznunk kellett. Az elmúlt hetekben már látható volt, hogy a kormány egyik kezével a járvány ellen küzdött, a másikkal – talán az erősebbel – az önkormányzatok ellen. A járvány után kialakuló gazdasági és társadalmi válsághelyzetet pedig arra használja fel, hogy az önkormányzatokat tönkre tegyék - tette hozzá a városvezető. Két olyan javaslat is szerepel a jövő évi költségvetési tervezetben, amely drámai mértékben sújtja a településeket. A gépjárműadó 40 százaléka korábban az önkormányzatokat illette. A járvány kitörése után a kormány első intézkedései egyikeként elvette ezt a bevételt az önkormányzatoktól és átirányította a járvány elleni védekezésre létrehozott alapba. Az akkor átmenetinek gondolt elvonás a jövő évi költségvetés szerint állandósulna. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége azonnal jelezte, hogy a települések 70 százalékának semmilyen bevétele nem marad, tucatnyi település működésképtelenné válhat. (A kormány összesen 87 milliárd forintot vár a gépjárműadóból.) Ez a fővárosi önkormányzatot közvetlenül nem érinti, hiszen az adót a kerületek szedik be. A másik most ismertté vált elvonás a szolidaritási adónak csúfolt sarc, amelynek összege a tervek szerint jövőre csaknem négyszeresére nőne. Ez a fővárosi önkormányzat esetében azt jelenti, hogy az idei 10 milliárd helyett 36,6 milliárdot kellene adóként befizetni a központi költségvetésbe. Mindezt egy olyan helyzetben, amikor a járvány miatt a fővárosi és persze a többi önkormányzat bevételei drámai mértékben csökkennek. A közösségi jegy-árbevétel a jelenlegi becslések szerint 20 milliárd forinttal lesz kevesebb az idén, míg az iparűzési adó csökkenésének még a mértéke sem ismert, de nagy valószínűséggel drámaian visszaesik. A recesszió mindenkit, a központi költségvetést is érinti – ismeri el Karácsony Gergely, de mégis úgy véli, hogy ez egy szándékosan önkormányzatokat gyengítő lépés és nem következik az ország gazdasági helyzetéből. Ha szétnézünk a szomszédos Európában, akkor azt látjuk, hogy egyre több segítséget kapnak a települések, a közösségi közlekedés kieső bevételeit például szinte mindenütt pótolják. Ez a döntés azontúl, hogy mélységesen antidemokratikus, megnehezítik a gazdaság válság utáni újra indítását, hiszen a közmunkaprogramok aligha bonyolíthatóak le az önkormányzatok nélkül. A most bemutatott költségvetéstervezet teljesen elfogadhatatlan a főváros számára, az önkormányzat mindent meg fog tenni, hogy megakadályozza. Ez a szószegés költségvetés, hiszen Orbán Viktor és a kormány más tagjai számtalanszor elmondták, hogy nem hoznak olyan döntéseket, amelyek ellehetetlenítik az önkormányzatokat. Karácsony bejelentette, hogy a Budapesti Önkormányzati Szövetség elnökeként kezdeményezi az önkormányzatok közös kiállását a tervezett elvonás ellen. A sarc ugyanis nem csupán az ellenzéki, hanem valamennyi önkormányzatot sújtja. A kormány valószínűleg összekeverte az előjeleket. A Belügyminisztérium adatkérésére az elmúlt hetekben jeleztük, hogy a járványvédekezésre költött 4,5 milliárd forint mellett a közösségi közlekedés 20 milliárdja már bizonyosan hiányozni fog az idei költségvetésből. De talán félreértették és azt hitték ennyi többlete lesz a fővárosnak, hiszen a szolidaritási adó csaknem ennyivel: 26,6 milliárddal nőne jövőre. A kormány képes elengedni a hiányt, adót vethet ki, hitelt vehet fel, az önkormányzatok ezt nem tudják megtenni.

A kormány olyan szektort adóztat meg újra, amely elsőként találkozik a terebélyesedő válság áldozataival. Az önkormányzatokhoz fordultak azok, akik nem tudták megoldani a gyermekük elhelyezését, akik elveszítették a munkájukat, akiknek veszélybe került a lakhatása. Ezek az önkormányzatok hátukon a fenti feladatokkal megrakott puttonnyal, most kaptak egy olyan térdlövést, amellyel nem biztos, hogy fel tudnak állni – jelentette ki Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, aki azt ajánlotta a kormánynak, hogy kezdjen tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel a tervezetről. A gépjárműadó-elvonás a fővárost nem érinti, de a főpolgármesterként nekem a kerületeket is képviselnem kell ezért ezt a 34 milliárdos elvonást is elfogadhatatlan tartja – válaszolta a Népszava kérdésére Karácsony Gergely. A szolidaritási járuléknak egyébként már a kivetése is teljesen abszurd ötlet, hiszen az önkormányzatok nem gazdasági társaságok, amelyeknek a nyereségéből az állam elkéri a jussát, hanem közfeladatot ellátó szervezetek, amelyeknek a külföldi példák nyomán inkább kiemelt támogatást kellene most kapniuk. A főváros nem készít vészforgatókönyveket, mert a bemutatott tervezetet teljesen elfogadhatatlannak tartja. A Belügyminisztérium június 10-re hívta össze az önkormányzati szövetségek vezetőit egyeztetésre. Bízom benne, hogy még ez előtt ki tudunk alakítani egy közös álláspontot. A gépjárműadó átalakítása ugyanis jellemzően olyan kis településeket hoz nehéz helyzetbe, amelyeknek vezetői jellemzően kormánypártiak – mutatott rá a főpolgármester. Ez egy nyílt hadüzenet az önkormányzatoknak. De mi nem akarunk háborút. Ezért olyan szövetségeket akarunk kötni, amely rákényszeríti a kormányt, hogy visszavonja ezt a tervezetet. Az egyetlen dolog, amit nem tervezünk az a tüntetések a járvány miatt, bár biztosan sokan eljönnének a megszorítások mértékének ismeretében. Az elvonás összegére példaként a Lánchíd felújítását említette, mintha minden évben elvennék a fővárostól a teljes felújításra szánt keretet. Másként mondva: ez az összeg a főváros teljes köztisztaságra, közvilágításra és parkfenntartásra fordított büdzséjével –hozott másik példát a Népszavának Tüttő Kata.