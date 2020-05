Nemzeti, de nem magyarkodó

Erkölcs nélkül nem létezhet irodalom – vallja Madár János, a néhány hónapja alakult Magyar Nemzeti Írószövetség elnöke. Békés, nyitott szervezetet szeretnének teremteni.

A népi–nemzeti és a polgári nemzeti hagyományok újragondolását, a magyar irodalmi élet és közgondolkodás megújítását tűzte ki célul a 2019 decemberében alakult Magyar Nemzeti Írószövetség. A Madár János elnökségével létrejött szervezethez L. Simon László nemrégiben nyílt kérdést intézett: „Jól értelmezem, hogy ellenírószövetséget csináltatok? Te régóta vagy a Magyar Írószövetség tagja, sokáig a választmányban is benne voltál. Ez nekem nem fér össze azzal, hogy nagyon hasonló néven csináltok szervezetet.” A szövetség Facebook oldalán is olvasható az elnök válasza: „Mint a Magyar Írószövetség tagja – és több ciklusban volt választmányi tagja – szeretnélek megnyugtatni, hogy nem ellenírószövetséget »csináltunk«. Mi – alapítók – nem valaki vagy valakik ellen, hanem valamiért szövetkeztünk: egy olyan irodalmi élet megteremtéséért, amelynek alapja az erkölcs és tisztesség. Még most is hallom, amit a választmányi ülésen és a választási közgyűlésen mondtál: »Madár Jánosnak igaza van, azonnal vissza kell állítani az Etikai Bizottságot és a Tagfelvételi Bizottságot, mert ezek hiánya kettős mérce...«. A te véleményedet és az én véleményemet is figyelmen kívül hagyták” – utalt vissza Madár János a szövetség novemberi tisztújító gyűlésére.

Az elnök lapunknak elmondta, sokan nem értettek egyet „a Magyar Írószövetségben kialakult erőszakos, gátlástalan viselkedéssel. A tagok többsége békés, mindent elviselő ember, a belenyugvás viszont nem jelenti azt, hogy ők is egyetértenek az ott kialakult helyzettel. Ezért gondoltuk, hogy szükség van egy új irodalmi szervezetre, amely az erkölcsöt és tisztességet tartja a legfontosabbnak. Magam is azt vallom, hogy erkölcs nélkül nem létezhet irodalom. Ez a sarokkő jelentheti az emberi és irodalmi érték helyes útját, nem az ellenségeskedés.” Mint kiemelte, a nemzeti jelzővel nem a magyarkodó, melldöngető viselkedés fontosságát hangsúlyozzák, épp az ellenkezőjét. „Szeretnénk megteremteni egy békés, mindenki számára nyitott, a magyar értéket megőrző és átörökítő írószövetséget, amelyben minden alkotó azonos rangúnak érezheti magát.”

Jelenleg közel száz tagot számlálnak, ám mint Madár János ismertette, folyamatosan fordulnak hozzájuk tagfelvételi kérelemmel pályakezdők és országosan ismert írók, költők, irodalomtörténészek. Mindazok csatlakozhatnak – korhatár nélkül –, akik elfogadják céljaikat és legalább két önálló kötettel rendelkeznek, irodalmi lapokban publikálnak. Az elnök kiemelte, fontosnak tartja, hogy a szervezet egyre gyarapodó munkáját figyelemmel kísérők véleményét, észrevételeit felelősen átgondolják.