Szépséget suttogva a bánatba

A taopótló támogatásokból finanszírozza a kabinet a kulturális mentőcsomagot, azaz a Köszönjük, Magyarország! programot. A támogatási rendszerből kiderül: lovas színházi előadásra több jut, mint jazzre.

Lezárult a Köszönjük, Magyarország! program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága a veszélyhelyzetre való tekintettel, az előadó-művészeti szféra támogatására 1 milliárd forintot csoportosított át ­– adta hírül kedden az államtitkárság. A közleményből kiderült: a járványhelyzet miatt bajba került művészek, amennyiben pályáztak, nem segélyként kaphattak támogatást, hanem előlegként, feladatvállalásért. „A vállalások egy közös adatbázisba kerülnek, ahonnan szabadon választhatnak produkciókat, előadásokat, koncerteket az intézmények, önkormányzatok.” Ez az eljárás teljesen megegyezik a Déryné Program Országjárás és Nyári vándorszínház alprogramjának megvalósításához. (A programot lebonyolító Déryné Művészeti Nonprofit Kft. a Nemzeti Színháznak a cége, amely tavaly decemberben még csak cégbírósági bejegyzés alatt állt, amikor az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő egymilliárd forintos támogatást juttatott neki. A program idei pályázati keretösszege 630 millió forint – jelentették be a járványügyi korlátozások előtt néhány nappal.) Az már az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szerdán közzétett döntési listájából derült ki, hogy Köszönjük, Magyarország! program 1 milliárd forintját az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására szánt összegből ­– a kulturális taopótló támogatásokból ­– oldotta meg az államtitkárság. Az egyedi pályázatok elbírálását, szétosztását ugyanakkor további kulturális intézményekre bízták. A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) nemcsak írók, költők, hanem dramaturgok, könnyűzenei alkotók és zeneszerzők ­– összesen 1860 – pályázatát támogathatja 150 millió forintból, ebből az összegből a könnyűzenei művészeknek 100 millió forint jut. Az nem világos, hogy a PIM intézményi profiljába miként illeszkednek a könnyűzenei kérdések, hacsak nem úgy gondolta az államtitkárság, ehhez elég annyi, hogy a PIM főigazgatója, Demeter Szilárd basszusgitározik egy punkzenekarban. (A PIM a támogatáskezelő május 5-i döntési listája szerint előadóművészeti online produkciók és médiatartalmak gyártására 50 millió forintot kapott, arra pedig, hogy regionális lapokban terjessze az Előretolt Helyőrség kulturális mellékletét, 28 milliót.) Egy-egy pályázónak a PIM-nél átlagosan 269 ezer forint jut. Átlagosan szintén 269 ezer forint jut egy-egy komolyzenei alkotóra is: a Filharmónia Magyarország 100 millió forintot oszthat ki 372 pályázó között. A legbőkezűbb „előlegre” a független színészek, színházi dolgozók, bábszínészek számíthatnak: a Nemzeti Színház 400 millió forintot oszthat szét 419 pályázó között, azaz egy-egy pályázó átlagosan 955 ezer forintot kap. A Nemzeti Táncszínház kortárs táncművészet kategóriában 191 pályázatot támogathat 50 millió forintból, egy-egy pályázó itt átlagban 262 ezer forintra számíthat. A Hagyományok Háza népzenei, néptánc és cigányzenei művészek kategóriában 780 pályázatot támogathat 170 millió forintból – így egy pályázóra átlagosan 218 ezer forint jut. A jazzművészek kategóriában 530 beérkezett pályamű értékelését kezdte meg a Budapest Music Center, 30 millió forintot oszthat szét, azaz mintegy 57 ezer forintra számíthat egy-egy pályázó. Artisták, utazó cirkuszok és független cirkuszi társulatok kategóriában 145 pályázat érkezett a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központhoz, amelyhez 100 millió forint érkezett a Köszönjük, Magyarország! program keretében – azaz egy-egy pályázó 690 ezer forintra számíthat a cirkusz világából. Lapzártánkig mindössze a Hagyományok Háza és a Filharmónia Magyarország tette közzé a támogatásra számítható pályázók névsorát. A Köszönjük, Magyarország! programról sokat lehetett hallani az elmúlt hetekben a kormányzati propagandának köszönhetően, a Hagyományőrzés a kultúrában programról viszont semmit. Pedig létezik ilyen is az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő döntési listája szerint: 100-100 millió forintot kap e címen az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására szánt összegből A Hon Alapítvány, valamint a Magyar Patrióták Közössége. (100 millió forintból csodákat lehetne tenni például a független színházi szcénában.) A Hon Alapítvány létezéséről tavaly értesülhettünk a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Összművészeti Kollégiumának támogatási listájából: 9 millió forintot kapott arra, hogy megrendezze a Sámánia – Sámán-Táltos Őskultúra Napok Surányban című családi hosszú hétvégét az egykori újságíró és Jobbik-alelnök Molnár Tamás Árvalányhaj művésztanyáján. A Magyar Patrióták Közössége korábban olyan műemlékvédelmi visszásságok kapcsán hallatja a hangját, amelyeket a sajtó már alaposan feltárt, kezdeményezésére létesül emlékhely a Városligetnél az 1951-ben lerombolt Regnum Marianum-templomnak a Liget-projekt keretén belül, annak pénzéből. Az utóbbi években kiteljesedett a közösség tevékenysége, például a kommunista utcanevek ellen gyűjtött össze hatezer aláírást, majd folyamodvánnyal élt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter felé. Tavaly meghívásos pályázaton az NKA Összművészeti Kollégiumától kapott 50 millió forint támogatást a Honvédelem és nemzeti ellenállás társadalmi önszerveződés a trianoni diktátummal szemben 1919–­1939 munkacímű kiállítás és konferenciasorozat megrendezésére. E kiállításnak, konferenciának a nyomát a közösség honlapján sem találtuk, hacsak e munkacím nem azokat a Patrióta estéket takarja, amelyeken többek között Kinek a kulturális diktatúrája? cikksorozat szerzője, Szakács Árpád tarthatott előadást A kultúrharc száz éve címmel a genderdiktatúrától a szabadkőműves összeesküvésig a Küküllő Székely kocsmában. Kellemes meglepetés lehet, de a kizárólag fővárosi finanszírozásba került színházak közül az Örkény Színház, a Radnóti és a Trafó nem került ki teljesen a taopótló támogatások rendszeréből. Igaz, nem kaptak hatalmas összegeket: 2, illetve 3 millió forintot ítéltek meg nekik színházi nevelés és drámapedagógia programra. A Centrál Színház a főváros és a kormány megegyezésének nyomán két részletben megkapta a taopótlást, 250 millió forintot. Az már a Budapesti Fesztiválzenekar sajtótájékoztatójából is sejthető volt, hogy a komolyzenei együttesek taopótlását is eldöntötték már, bár még nem került ki az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjára. A keretösszeg az a 4,7 milliárd forint, amit a Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjairól szóló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló, április 19-i kormányrendelet nevesít . (Miközben a stratégia még nem létezik, csak hat vázlatban.) Információnk szerint ez jelentősen átrajzolta a komolyzenei térképet. Úgy tudjuk: például a vidéki szimfonikus zenekarok egységesen 350-350 millió forintot kapnak, függetlenül attól, hogy az egyiknek 60, a másiknak 100 tagja van, az egyik csak városi zenekar, a másik operai feladatokat is ellát, és nagy fesztiválokon is közreműködik. A kulturális taopótló támogatások rendszere valójában egy pszeudo pályázati rendszer – a Népszava több forrása is így értékelte az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül lebonyolított támogatásokat. Mint elmondták: a kulturális államtitkárságtól kapják meg írásvédett dokumentumban, milyen támogatási célra mekkora összegben pályázhatnak, gyakorlatilag ezt kell feltölteniük a támogatáskezelő honlapjára a megadott időpontokban. Nem átlátható sem az elbírálás, sem a döntés, nem a korábbi taobevételek alapján kap támogatást egy-egy előadó-művészeti szervezet. Ám, hogy mi alapján, azt valószínűleg csak Fekete Péter kulturális államtitkár tudja.

Lovas nemzet Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő május 5-én közzétett döntési listája szerint lovas színházak, események több mint 300 millió forint támogatást kaptak, ebből az összegből a Budapest Lovas Show projektre 150 millió forint jutott. A mostani döntési listából kiderül, érdemes lóra szállni: ezúttal a dunatőkési Felvidéki Nemzeti Lovassport Egyesület is kapott 50 millió forintot, hogy létrehozza a Felvidéki Nemzeti Lovas Színházat.

Pintér Tibor; Szerényi László; Janza Kata Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI