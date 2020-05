Láthatóvá tenni a láthatatlant

A József Attila-díjas magyar költő és a népszerű londoni illusztrátor is mesével segít a járványhelyzetben

Teljesen más megközelítéssel nyúlt a témához Tóth Krisztina. A Korona gúnynevű, gonosz kis vírus világhódító útjáról írt egy történetet Járványmese címmel, amely az író honlapján olvasható. „A mesét Lili lányomnak írtam, hogy segítsek megérteni neki, mi történik a világban, miért változott meg az életünk” – avat be a mese felvezetőjében Tóth Krisztina, akinek nem újdonság a műfaj: a felnőtteknek szóló versei és prózái mellett 2003 óta ír gyerekirodalmat is. Ennek egyik legabszurdabb és leghumorosabb darabja a néhány éve megjelent Orrfújós mese, amely egy takony-család mindennapjait mutatja be. Bár ebben a könyvben bacilusok – és nem vírusok – vannak, megjelenik benne a kézmosás és a higiénia fontossága, valamint a betegségek megelőzésének hangsúlyozása is, ezért tökéletes ráhangolódás lehet az új történetre. A Járványmese egy antihős születését, felemelkedését és reménybeli bukását követi végig. A csúf és sunyi Korona az Undi Suli diákjaként kiválóan elsajátítja a fertőzéstant, láz-szítást és köhögtetést, majd a nagybetűs életbe veti magát „Úgyis én leszek a világ ura!” felkiáltással. Miközben nyomon követjük Korona útját a kínai piactól távoli országokig, észrevétlenül megismerjük a fertőzés terjedésének módjait, a betegség tüneteit és képet kapunk arról, milyen változásokat jelent a járvány a mindennapi életben. A mese nem mutat hamis, cukormázas képet a járványról és megoldásként „varázsütés” helyett a vakcina kifejlesztését nevezi meg. Addig is, az író arra biztatja a gyerekeket, hogy legyenek a Korona ellen küzdő „láthatatlan hadsereg katonái” és a maguk módján – kézmosással, otthon maradással – vegyék fel a harcot a vírussal. A gyerekek számára ezáltal a passzív, történéseket elszenvedő szerep helyett aktív, a saját sorsát alakítani képes szerepet kínál, ami segíthet átkeretezni az otthon ülés megélését. Ezt erősíti a történet végén található, lelkesítő versike is, amely a mese legfontosabb gondolatait összegzi: „Menekül már Korona, / gondterhelt a homloka,/ha mossuk a kezünket,/ nem fertőz meg bennünket. Bocs, de nem fogunk kezet,/ ki se megyünk, ha lehet,/mert tőle minden kitelik: puszi sincs egy ideig. Legyőzzük majd, meglátod,/megmentjük a világot,/hogyha te is akarod. Gonosz vírus, takarodj!”