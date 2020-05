Márki-Zay Péter jogerős ítélet szerint jó hírnevet sértett

Egy új összegzés szerint Magyarországon eddig 100 ezer lakosból 39 kapta el a koronavírust.

A kormány elfogadta a rozsdaövezeti területeken elérhető, megfizethető árú új lakások építését ösztönző városi otthonteremtési programot - jelentette be az operatív törzs keddi tájékoztatóján Fürjes Balázs,a Miniszterelnökség Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Elmondta: a kormány az Országgyűlésnek javaslatcsomagot terjeszt be. Ennek része, hogy az építési törvényben hozzák létre a barnamezős akcióterületek fogalmát, a kormány pedig – az önkormányzatokkal egyeztetve – jogszabályban állapítsa meg a konkrét térségeket, területeket. Továbbá úgy módosítanák az építésügyi szabályokat, hogy azok az érintett területeken biztosítsák az egyszerűbb, gyorsabb építkezések lehetőségét. A javaslatban szerepel majd, hogy a barnamezős területeken épülő új lakások megvásárlásának forgalmi adója kedvezményes legyen: 27 százalék helyett 5 százalék, valamint kikötnék, hogy a lakásbérlőknek ezután se kelljen áfát fizetniük. Az államtitkár kétfajta területről beszélt:



Az azonnali rozsadövezeti akcióterületeken azonnal indulhat az építkezés

A közép- és hosszútávú városi területeken viszont a fejlesztések jelentősebb előkészítésére lesz szükség.

Mindennek, az akcióterv kidolgozásának Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz a felelőse. Több ezer hektárról, több évnyi munkáról, nagy értékű kármentesítésről, romeltakarításról és helyreállításról kell dönteni – emelte ki Fürjes Balázs, aki szerint a megfizethető árú és bérleti díjú új lakások építése mellett még két másik fontos céljuk is van: Budapesten és a vidéki városok „aranytartalékai”, a jó elhelyezkedésű, de lepusztult, kihasználatlan rozsadövezetek megújítása, egyben a járvány utáni gazdaság újraindítása, az építőipar, a magyar vállalkozások, beszállítók, kivitelezők megerősítése, ezzel munkahelyek teremtése.

Müller Cecília rápirított a szabályszegő szakrendelőkre

Müller Cecília országos tisztifőorvos, miután ismertette a koronavírus-járvány – a kormányzati tájékoztató oldalon már szerda reggel megismert – legfrissebb adatait, összegzést is adott: Magyarországon eddig 100 ezer lakosból 39 kapta el a koronavírust. A fiatalkorúak és a gyermekek megbetegedések száma is alacsony: 19 éves kor alatt összesen 80 megbetegedésről tudnak, és a 14 évesnél fiatalabbak közül is csak 50-en betegedtek meg. Harminc éven aluli ember koronavírus-fertőzésben nem halt meg.



Az elhunytak közül továbbra is alig 4 százaléknyian vannak, akiknél alapbetegséget nem találtak, de a koronavírus okozta betegség hirtelen és súlyos formában zajlott, s emiatt vesztették életüket – mondta Müller Cecília.

Kiemelte, hogy új beutalási rendet küldtek ki az állami egészségügyi szolgáltatóknak, hogy a járvány lecsengő szakaszában, koncentrálják a koronavírusos betegeket, hogy a más betegségben szenvedők számára felszabadíthassák a kapacitásokat. – A koronavírusos gyermeket a jövőben a Heim Pál Gyermekkórházban, illetve a Debreceni Egyetem Klinikáján látják majd el – emelte ki Müller Cecília, aki megemlítette, hogy hazánkban ugyan szennyvízben is kimutatták a koronavírust, elsősorban a kórházak környékén, de nem kell tartani, mert az a szennyvízzel nem terjed. Az országos tisztifőorvos újságírói kérdésre megerősítette: nem helyes, ha egy szakrendelőben nem adnak konkrét időpontot a betegeknek, csak idősávokat jelölnek ki, egyben minden egészségügyi szolgáltatót az előírt szabályok betartására hívott fel. Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa arról számolt be, hogy szerdától a cseh és szlovákia állampolgárok beléphetnek Magyarországra úgy, hogy nem kell karanténba vonulniuk. Ennek feltétele, hogy 48 óra elteltével hazautaznak, ellenkező számukra is kötelező a 14 napos vesztegzár. – A még hatályos veszélyhelyzettel kapcsolatban indított büntetőeljárások száma meghaladta a négyszázat, és 80 embert hallgattak ki gyanúsítottként – sorolta Kiss Róbert.