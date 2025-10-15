Már van egy bírósági ítélet, amely kimondja, hogy az óvoda a felelős a történtekért.
Személyenként egy-egymillió forintot a bocsánatkérésen túl.
Politikai véleménynyilvánítása miatt olyan mértékű nyomást gyakoroltak rá, amely miatt az érettségi évében kénytelen volt iskolát váltani.
Az ügyészség szerint a korábbi válogatott labdarúgó tevékenyen megbánta a tettét, ezért előbb felfüggesztették, majd meg is szüntették az ellene zajló büntetőeljárást.
A bíróság ugyan február végén több, mint 1,8 milliárdos sérelemdíjat ítélt meg, az elsüllyedt hajót üzemeltető cég fellebbezett, így még évekig tarthat a per.
Az elsőfokú ítélet szerint a portál hat cikkben is valótlanságokat állított a 2022-es parlamenti választási kampány idején.
Elismerte a IV. kerületi önkormányzat, hogy egy feltételezett bántalmazás után jogellenesen bocsátotta el az egyik gyerekotthon vezetőjét – tudta meg lapunk.
A 2020-as brüsszeli orgiába belebukott egykori fideszes EP-képviselőt balatoni villájában teregetés közben ábrázoló fotókat a lap eltávolította, de a cikk megmaradt.
A bíróság döntött, a tavalyi parlamenti választás előtt nem volt a kormánypárti sajtó által az ellenzékhez kötött egymilliós sms-kampány, de adathalászat és bérkommentelés sem.
Márciusban lesz a következő tárgyalás.
Több írást is megjelentetett az Origo, amely szerint az asszony csecsemők haláláért felelős.
Ugyan hálásak az egyenruhásoknak, de az őket érő megrázkódtatások miatt a bírósághoz fordulnak.
A kormánypárti médiumoknak közzé kell tenniük a jogerős ítéletet is.
300 ezer forint sérelemdíjat ért a „HADHÁZY G..I, SZÉL DETTI NYELI” mondat.
A polgármesternek összesen 800 ezer forint sérelemdíjat kell a két felperes részére kifizetnie.
Közel 2 millió forint sérelemdíjat fizethet a TV2, amiért a Tények névazonosság miatt egy teljesen kívülálló embert kevert bele egyik karaktergyilkossági kísérletébe - írja a HVG.
Megsértette Áder János köztársasági elnök jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát Kerék-Bárczy Szabolcs - mondta ki a Székesfehérvári Törvényszék, amelynek határozatáról a Köztársasági Elnöki Hivatal tájékoztatta vasárnap az MTI-t.
A biztosításközvetítők, valamint az ingatlan-értékelők felelősségbiztosítását, továbbá az utazási szerződéseket szabályozó kormányrendeleteket egészíti ki a sérelemdíj szabályaival az a rendelettervezet, amely a kormány honlapján jelent meg.