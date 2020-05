Ascher Tamás Miskolcon rendez

A bizonytalan járványügyi helyzet miatt a következő évadban nem hirdetnek bérletes előadásokat az új bemutatókra, ezekre jegyet lehet majd venni – közölte Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója szerdán, online sajtótájékoztatón.

Sok, a járvány miatt március óta elmaradt bérleletes előadást igyekeznek majd ősztől pótolni, már csak azért is mert a nézők sem a bérletek, sem a megvásárolt jegyek árának nagy részét nem kérték vissza. Kérdésünkre az igazgató elmondta, hogy megállapodás született az állam és az ellenzéki vezetésű miskolci önkormányzat között a színház finanszírozásáról, vegyes fenntartású lesz a színház, a költségeket ötven-ötven százalékban állják, így nem csökken az anyagi támogatásuk, sőt béremelést is terveznek. Kilenc bemutatóval számolnak a következő évadra. A Bál a Savoybant Szőcs Artur, a Szentivánéji álmot Rusznyák Gábor, a Producereket Béres Attila, a Linda Vistát Keszég László, a Hamupipőkét Markó Róbert állítja színpadra. Rendez majd vendégként Ascher Tamás is, aki Harold Pinter Hazatérés című tragikomédiáját viszi színre a kamaraszínházban. Mohácsi János pedig a Szomory Dezső Hermelin című színművét rendezi. Lesz opera és balett is a premierek között: A kékszakállú herceg várát Szabó Máté, A helység kalapácsa című táncjátékot Kozma Attila rendezi. A társulathoz most nem érkeznek új tagok, Varga Zoltán és Somhegyi György távozik.