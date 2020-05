Soha nem látott hitelfelvételre készül az Európai Bizottság - Milliárdos helyreállítási támogatás néz ki Magyarországnak

Szerdától csak francia kísérletekhez használható a malária elleni gyógyszer, és már az amerikai elnök sem szedi.



A klinikai teszteken kívül nem engedélyezett az eddig malária ellen használt hidroxi-klorokin nevű gyógyszert a koronavírus okozta Covid-19 betegségben szenvedők kezelésére használni – tartalmazza Franciaország hivatalos közlönyében megjelent kormányrendelet. A francia egészségügyi minisztérium kiemelte: „Egyetlen városban vagy kórházban sem írható fel ez a gyógyszer Covid-19-betegeknek”. A klinikai kísérleteket leszámítva Franciaország már korábban korlátozta a hidroxiklorokin használatát, több orvos közös döntése alapján, csak súlyos betegek estében és kizárólag kórházban volt egy ideje alkalmazható. A gyógyszer február végén szerzett világhírnevet, amikor is Didier Raoult professzor, a marseille-i egyetemi kutatóintézet igazgatója egy kínai tanulmány alapján népszerűsíteni kezdte, azt állítva, hogy hatékony ellenszer a Covid-19-fertőzésre. A szer hatékonysága heteken át hatalmas vitát váltott ki nem csak a francia sajtóban, hanem az egész világon. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump elnök május 18-án mondta el a médiának, hogy pár héttel korábban hidroxi-klorokint kezdett szedni azért, hogy ha megfertőződne az új típusú koronavírussal, akkor enyhébb tünetekkel kelljen csak megbirkóznia. A Népszava is beszámolt arról, hogy csak most kedden kapott nagy nyilvánosságot: Trump a hét végén egy Sinclair nevű jobboldali televízióban közölte, hogy már abbahagyta a gyógyszer szedését.

A kezelteknél magasabb lett a halálozási arány

A közegészségügyi tanács keddi ajánlásában a klinikai vizsgálatokon kívül nem javasolja a hidroxi-klorokin használat a Covid-19 kezelésére. A francia gyógyszerügynökség pedig bejelentette, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a hidroxi-klorokin klinikai vizsgálatait a koronavírus-fertőzötteknél. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) hétfőn jelentette be, hogy felfüggeszti a hidroxi-klorokin klinikai vizsgálatait. Franciaországban korábban több jobboldali politikus is állította, hogy a szernek köszönhetően gyógyult meg a Covid-19 betegségből. A szer körüli polémia nyomán Emmanuel Macron államfő a járvány áprilisi tetőzésekor látogatást tett Didier Raoult professzornál. Lancet című tudományos szaklapban megjelent tanulmány szerint a szernek nincsenek kedvező hatásai a Covid-19 betegségben szenvedők kezelésében. A hidroxi-klorokinnal kezelt betegeknél magasabb volt a halálozási arány, mint azoknál, akik nem kaptak e gyógyszerből.