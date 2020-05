Tíz igazoltan koronavírusos beteget találtak egy Nógrád megyei faluban

Törlik a Nemzeti Galéria, az Innováció Háza és a színház építési helyeit a Városliget új építési szabályzatából. De ettől még megépülhetnek.

Nem sikerült átvágni a Hermina garázs gordiuszi csomóját Kerpel-Fronius Gábor társadalmi kapcsolatokért felelős főpolgármester-helyettesnek. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója a hét elején egy Facebook-posztban fejezte ki csalódottságát amiatt, hogy a Biodóm mellé tervezett parkolóház továbbra is szerepel a Városligeti Építési Szabályzat (VÉSZ) ellenzéki városvezetés által készített módosításában, csak a kapacitását csökkentették 1000 autóról 700-ra. Vitézy szerint azonban semmi szükség nincs a Biodómmal csaknem megegyező méretű parkolóra. Úgy véli, hogy itt az ideje, hogy a Városliget valóban csak a gyalogosok és kerékpárosok birodalma legyen, és a közúti forgalom egyáltalán ne lépje át a Városligetnél a Hungária gyűrű vonalát. A Hermina garázst tökéletesen kiváltja szerinte a kisföldalatti Mexikói úti végállomásánál építendő, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott P+R parkolóház, mely szerepel is a VÉSZ tervezetében és amely hétközben az M3 autópálya felől érkező autós ingázókat, hétvégén pedig a Városliget látogatóit szolgálhatja majd. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábbi vezetője szerint a Kacsóh Pongrác úti csomópont terjengős közúti felüljáró-rendszere átalakítható úgy, hogy a gyalogosok a Mexikói út felől a mainál barátságosabb környezetben érjék el a Városligetet. A Kós Károly sétány átmenő autóforgalmának megszüntetésével együtt a park teljes autómentesítése elérhetővé válna. - A parkolóház terve nem miattunk, hanem a kormány miatt van még benne a VÉSZ-ben, a parkolók biztosítását ugyanis kormányrendelet írja elő a fővárosnak - vágott vissza másnap Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, aki egyúttal arra is emlékezteti Vitézyt, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa decemberi ülésén arról is döntés született, hogy a Városliget térségére vonatkozó közlekedésfejlesztési koncepciót, benne a közösségi közlekedés előnyben részesítésével, a kerékpárosbarát megoldásokkal és az elkerülő úthálózat kialakításával a BFK kapta feladatul. A fővárosi önkormányzat egyúttal jelezte, hogy nem tervezik megépíteni a parkolóházat, de az OTÉK (Országos Településrendezési és Építésügyi Követelmények) parkolási normatívája miatt kötelező benne hagyni a szabályzatban. Vitézy szerint ez tévedés, lévén a biodóm nemzetgazdaságilag kiemelt státuszt kapott 2015-ben, így elég, ha 1000 méteren belül van elég parkoló. Ezt pedig a Mexikói út mellé tervezett 1500 férőhelyes új P+R parkoló teljesíti. Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes a mai háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy a Mexikói úti P+R ellenére is létesíteniük kell 67 parkolóhelyet a hatályos előírások szerint, de remélik, hogy a kormány mentesíti a fővárost ez alól. Arra viszont nem tudott válaszolni, hogy akkor miért szerepel a VÉSZ-ben 700 férőhely. S egyúttal azt is jelezte, hogy a Liget autómentesítését célzó közlekedési koncepciója nem része a VÉSZ-nek, így nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy valóban lezárják-e majd a Kós Károly sétányt az autók elől. Azt viszont elmondta, hogy erősen csökkentik az Állatkerti körúton lévő parkolóhelyek számát, ahol most egyidejűleg mintegy 290 autó várakozhat, illetve további mintegy 50 autónak jut hely a Széchenyi Kertvendéglőnél lévő leágazásnál. Ezt közel a felére szorítaná vissza az új szabályozás szerint a főváros. A parkolóház ügye egyébként a közlekedési kérdéseken túl is fontos, hiszen a kormány már tavaly felajánlotta, hogy a Hermina garázsra adott körülbelül 6 milliárd forintos állami támogatás a Biodóm befejezésére is felhasználható, bár még akkor is jelentős híja van a projektnek, hiszen becslések szerint legkevesebb 20 milliárdra lenne szükség a Pannon Park eredeti tervek szerinti megnyitásához. Az alternatív megoldások kidolgozásával egyébként saját cégét, az Enviroduna Kft-t bízta meg a városvezetés. A költség-optimalizációs jelentés várhatóan nyár végére készül el. A projekt összköltségét idén februárban 56,5 milliárd forintra emelték, amely már tartalmazza az Enviroduna 622 millió forintos munkadíját is. A VÉSZ módosításának fő célja azonban a Városliget beépítésének megakadályozása. Karácsony Gergely főpolgármester fontos választási ígérete volt a Liget-projekt leállítása. Ennek megfelelően már az új Fővárosi Közgyűlés első ülésén kinyilvánították, hogy nem támogatják azoknak az épületeknek a megépítését, amelyek kivitelezése még nem kezdődött el, különös tekintettel az Új Nemzeti Galériára. Ennek záloga lenne a Városligeti Építési Szabályzat (VÉSZ) módosítása, amely három építési területet töröl a korábbi rendezési tervből. Így hatályba lépése után nem adható ki építési engedély a Nemzeti Galéria, az Innováció Háza és a Városligeti Színház tervezett épületére, ami összesen 18 ezer négyzetmétert ad vissza a Ligetnek. Az épületek helyén maradna a zöld, illetve sétányokat alakítanának ki. Csakhogy amire a Városliget Zrt. már korábban megkapta az építési engedélyt, az fel is épülhet. Például a galéria. Ezt akarta korábban megakadályozni a főváros a Liget területére elrendelt változtatási tilalommal, ám ezt a kormány felülírta egy törvénnyel. Legfeljebb politikai garanciáink vannak, hogy nem épül meg ezek közül semmi a Városligetben – ismerte el Kerpel-Fronius. Orbán Viktor maga jelentette ki a választások után: amit a Budapestiek nem akarnak, az nem épül meg.