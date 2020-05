Továbbra is ezer körül van a napi új koronavírusos fertőzöttek száma Törökországban

A villában történteket szünet nélkül rögzítették, és az előkészületekről is maradtak fenn részletek. Így a teljes felvétel 12 óra 32 perc és 38 másodperc hosszúságú, és amellett egy 8 óra 14 perc és 3 másodperces hanganyag is készült.

Megtalálta az osztrák rendőrség azt a több mint 12 órás kép- és hangfelvételt, amit 2017 júliusában Ibizán egy villában rögzítettek, és amin Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) akkori elnöke, későbbi alkancellár, valamint Johann Gudenus, a párt későbbi frakcióvezetője szerepel. A videó egy részét tavaly májusban két német lap hozta nyilvánosságra. A felvételen a két politikus egy, magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt; Strache a nőnek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért. A teljes filmanyag április végén került a rendőrség birtokába. Dieter Csefan, a nyomozás vezetője arról tájékoztatott, hogy a kép-és a hanganyagot tartalmazó mikro-memóriakártyát az ügyet a háttérből állítólagosan mozgató Julian H. egyik ismerősénél foglalták le. Hozzátette: a kártya létezéséről a nyomozások és a kihallgatások során szereztek tudomást. A villában történteket szünet nélkül rögzítették, és az előkészületekről is maradtak fenn részletek. Így a teljes felvétel 12 óra 32 perc és 38 másodperc hosszúságú, és amellett egy 8 óra 14 perc és 3 másodperces hanganyag is készült. A nyomozás jelenlegi állása szerint az elkövetők célja az volt, hogy később eladják a felvételt. Jelenleg értékelik a dokumentumot, így egyebek mellett azt is, mit mondott Strache az eddig nyilvánosságra került felvétel előtt, illetve azt követően. Azt is megtudhatja a nyilvánosság, vajon manipulációs szándékkal választották-e ki azt a részletet, amit tavaly nyilvánosságra hoztak. A teljes felvételen jól látható még az a férfi, aki a háttérből irányította az eseményeket. A videón szereplő, magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nő elfogására pedig nemzetközi elfogatóparacsot adtak ki. A felvétel alapján a nőről újabb képeket készítettek; "Alyona Makarov" valódi személyazonossága azonban ismeretlen. Az "Ibiza-botrány" nyomozása során a rendőrök 55 házkutatást tartottak, 259 alkalommal történt kihallgatás, 48 esetben megfigyelés, és 15 telefonfigyelés, illetve lehallgatás. Az Ibiza-vizsgálóbizottság néppárti (ÖVP) tagja, Wolfgang Gerstl azt sürgeti, hogy a teljes felvételt bocsássák a testület rendelkezésére, mivel ennek szerinte "döntő jelentősége" van. Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) frakciószóvivője ugyanakkor úgy véli, hogy a teljes felvétel drámainak megváltoztatja a bizottság munkáját, ezért azt szorgalmazza, hogy annak tagjai nézhessék meg a teljes videót. Heinz-Christian Strache örömét fejezte ki a nyomozás sikere miatt. Úgy vélte: most már "objektív bizonyítéka" van a rendőrségnek, és nemcsak a háttéremberek vagy az újságírók által írott könyvek alapján folytatják a nyomozást.