Meghökkentően jól alakult a halálozási statisztika

A Mi Hazánk a Deák téren történt gyilkosság áldozataira emlékezve „kegyeleti rendezvényt” tart csütörtökön este. A BRFK a „hatályos jogszabályok alapján jár el”.

Elítéljük a gyűlöletkeltést, de nem akarjuk, hogy elszabaduljanak az indulatok. Ezért civil szervezetekkel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy nem szervezünk ellentüntetést – mondta ifjabb Farkas László, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökhelyettese a Népszavának., a Mi Hazánk a Deák téren történt gyilkosság áldozataira emlékezve „kegyeleti rendezvényt” tart csütörtökön este. A késelésben két fiatal vesztette életét, egyikük Újpest-szurkoló volt. A párt szimpatizánsai szurkolói csoportokkal kiegészülve az ORÖ székházától a Deák térre készülnek vonulni. A demonstrációról tájékoztatták a rendőrséget, de azt hivatalosan nem jelentették be. Hiába nevezik kegyeleti rendezvénynek, ez szerintem egyértelműen gyűlés – nyilatkozta Hegyi Szabolcs jogász, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa. Két kormányrendelet vonatkozik a felvonulásra – közölte. Az egyik értelmében gyűlés helyszínén tartózkodni tilos. Ehhez azonban nincs szankció rendelve. A másik kormányrendelet kötelező 1,5 méteres távolságtartást ír elő, ennek megsértése szabálysértésnek minősül. Pusztán a felvonuláson való részvétel miatt tehát nem igazán bírságolhat a rendőr, de a távolságtartás elmulasztása miatt igen – állapította meg Hegyi Szabolcs. Más kérdés, hogy valójában mit fog tenni a rendőrség, és hogy tesz-e valamit egyáltalán. A TASZ szakértője szerint a tüntetések generális tilalma, és ezzel a bejelentési kötelezettség felfüggesztése azért problémás, mert a bejelentés alapján a rendőrségnek lenne hatásköre további magatartási szabályokat előírni, és ezek betartását ellenőrizni, a szervezőkön számonkérni. A megmozdulás résztvevőit amúgy a Mi Hazánk maszk viselésére kérte. Attól, hogy az esemény nincs formálisan bejelentve (és hogy általában tilos a gyűléseken megjelenni), az alapjogi védelem ugyanúgy vonatkozik rá. Amíg a rendezvény nem erőszakos, a résztvevők nem követnek el bűncselekményt, addig nincs indok feloszlatni. Ha viszont ilyen történik – ami Hegyi Szabolcs szerint jelen esetben nem kizárt –, akkor a rendőrségnek kötelessége oszlatni. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megerősítette lapunknak, hogy elektronikus levélben bejelentésnek nem minősülő tájékoztatás érkezett a rendőrségre egy kegyeleti megemlékezésnek minősített rendezvényről. A TASZ-hoz hasonlóan a rendőrség is arra a következtetésre jutott, hogy a rendezvény a „gyülekezési törvény hatálya alá tartozó gyűlésnek” minősül. A rendőrség a levél feladójának figyelmét is felhívta a veszélyhelyzetben érvényes tiltásokra. Kérdésünkre, hogy a rendőrség mit készül tenni, ezt a választ kaptuk: a BRFK a „hatályos jogszabályok alapján jár el”.