Utalvánnyal kárpótolhatják, akinek elmarad az utazása - de ezt sem adhatja el

Édesanyjuktól tértek vissza Miskolcról Budapestre a fiatalok. Valakire vártak ott, ahol állítólag illegális gyorsulási versenyeket tartanak.

Furcsa körülmények között fejenként 200 ezer forintos bírságot szabott ki a rendőrség három fiatalra a kijárási korlátozások megsértéséért – számol be a 24.hu egy május elsején, Anyák napja előtt történt különös esetről. A három huszonéves Miskolcról tért haza autóval a fővárosba. Budapesthez közeledve megálltak, egy ismerősükre várakoztak, amikor rendőrök igazoltatták őket. Az egyenruhásokat – mint mondták – nem érdekelte sem az Anyák napja, sem az, hogy maszkban, kesztyűben ültek az autóban, feljelentették őket. Kijárási korlátozás szabálysértése miatt a havi fizetésüket meghaladó büntetést szabtak ki rájuk. A hírportál szerint már az is érdekes, hogy a rendőrségi határozat egy XXII. kerületi helyszínt jelöl meg az igazoltatásra, de a fiatalok, akik fotókat is készítettek a rendőri intézkedésről, állítják: a megjelölt címtől több mint két kilométerre, az M0-s autóút mellett álltak. A határozat indoklásában az olvasható, a fiatalok olyan helyen álltak meg, ami korábban előforduló gyorsulási versenyek közkedvelt helyszíne, ahol a versenyek résztvevői és nézői szoktak parkolni. A fiatalok azonban gyorsulási versenyen nem vettek rész, sőt ezt a rendőrök sem látják bizonyítottnak. Ezért a pénzbírságot kizárólag a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletben foglalt magatartási szabályok megsértése miatt szabták ki. A 24.hu szerint a bírság kirívó mértékére utal a Népszava április 8-án megjelent összeállítása, amely szerint március 28-tól addig összesen 701 embert bírságoltak meg a kijárási korlátozás előírásainak megszegése miatt. A megadott 15,6 millió forintos összeg alapján átlagosan mintegy 22 ezer forintos bírságot szabtak ki.