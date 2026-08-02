A repülős hazautat SMS-ben törölték. Több ügyfél kártérítést követel, egy család közel hatmillió forintos veszteségről számolt be.
A visszaszámlálás elkezdődött, napokon belül elindulnak az utolsó turnusok, egyelőre az árak sem sokat emelkedtek tavalyhoz képest.
A fővárosi kormányhivatal soron kívüli eljárásban hozott határozatában szólította fel a Colonnade biztosítót a kifizetésekre, egyben az utazásszervezőt eltiltotta a tevékénységétől.
Egy vállalkozás sikerét vagy kudarcát számos tényező befolyásolja.
Csődöt jelentett egy 40 éve működő magyarországi utazási iroda, az Unitravel, amely az agresszív új konkurens áldozatának tartja magát, és nem az utolsó áldozatnak az ágazatban.
Az utazási iroda időközben levette a képet.
A járvány miatt tavasz óta az utazási szolgáltatók, a légitársaságok, a hajótársaságok gyakorlatilag leálltak, az utazások teljesítése lehetetlenné vált.
A most elmaradt nyaralást jövő augusztus végéig lehet bepótolni.
Tizenöt év után befejezi magyarországi tevékenységét az Aeolus Utazási Iroda. Tartozásuk, további kötelezettségük nincs az utasok, partnerirodák felé.
Nincs külföldön utas és a cég vagyoni biztosítéka elegendő a befizetett összegek visszatérítésére – közölték.
Egyelőre egyetlen hazai utazási iroda sem jelentett csődöt, de a korábban a jelenleginél kisebb válság is durva következményekkel járt.
A világ legrégebbi utazási irodájának csődje leányvállalatait is megrengette, a magyar Neckermann továbbra is biztonságban van, hiszen erős, nagy cégről van szó. Ugyanakkor fontos, hogy ne alakuljon ki pánikhangulat.
A 22 ezer alkalmazott mellett milliós nagyságrendű csalódott utazó gyászolja a világ legrégebbi utazási irodájának összeomlását. Százezernél jóval több turista rekedt a Földközi-tenger térségében.
A jövőbeni időpontokra meghirdetett utakra egymillió foglalás lehet érvényben.
Ha közvetítő késett, az utas bukta az előleget, és még bánatpénzt is kellett fizetnie: a tisztességtelen gyakorlatnak a Pest Megyei Főügyészség próbál véget vetni.
Utazás előtt tanácsos felmérni, hogy a célországokban milyen iratokra lehet szükség, és több esetben érdemes kiemelt bizonyító erejű közjegyzői okiratot készíttetni - ezt Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke mondta az állami televízióban.
Egzotikus országokba utazás előtt két héttel be kell adatni a megfelelő oltásokat - figyelmeztettek szakértők.
Szerdán összesen 569 ember érkezett haza a vasárnap fizetésképtelenné vált Green Holidays (GH) Törökországban rekedt utasai közül – jelezte Vereczki András, az Uniqa Biztosító Zrt. lakossági és kárrendezési területért felelős vezetője.
Teljes káosz után lassan rendeződik a Törökországban rekedt utasok helyzete, pillanatnyilag a maguk kontójára esznek, isznak, laknak.
A Green Holidays nem felelős a törökországi események kialakulásáért - közölte a vasárnap csődbe ment társaság a honlapján hétfőn; a tájékoztatás szerint a cég török partnere, az Akdem Turizm a hétvégén érkező utasokat visszaigazolta, ennek ellenére a megrendelt szolgáltatásokat nem biztosította, holott előre ki lett fizetve azoknak az irodára eső része.
Fizetésképtelenséget jelentett vasárnap kora este a Green Holidays Kft., a társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el.
Közleményt adott ki a debreceni Grand Tours utazási iroda az M3-as autópályán történt, több halálos áldozatot követelő buszbaleset után. A busz a bécsi adventi vásárról szállította haza az utasokat, amikor egy ütközést kikerülő manőver közben megcsúszott és felborult. Az utazási iroda közleményében fejezte ki részvétét, és kártérítési előleget ígért az érintettek, illetve családjaik részére.
Kalandos úton tért haza Dominikáról egy győri pár. A fiatalok egy csodás hetet töltöttek el a szigeten, de a vége rossz emlék marad - írja a Kisalföld.
Eltiltotta az utazásszervezéstől és törölte a hatósági nyilvántartásból a Green Travel Kft.-t a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) jogsértések miatt - közölte a hatóság a honlapján.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a Kaland Travel Kft. hiányos és megtévesztő tájékoztatást adott az utazások kiválasztása szempontjából lényeges információkról, a jogsértésért 1 millió 300 ezer forint bírságot szabott ki a cégre - közölte a versenyhivatal pénteken.
Visszavonta a Korzika Holidays Kft. utazásszervezői és utazásközvetítői engedélyét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) pénteken, és a vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból jogszabálysértés miatt - derül ki az MKEH honlapján közzétett jogerős határozatból. Az éppen külföldön lévő csoportot a vállalkozás vagyoni biztosítékának terhére hozzák haza.
Többen, többet költöttek utasbiztosításra az első negyedévben. A biztosítók ebben az üzletágban 8,3 százalékkal több bevételt könyvelhettek el mint egy évvel korábban – jelentette be Horváth Péter, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Utazásbiztosítási Bizottságának elnöke keddi tájékoztatóján. Míg tavaly az első negyedévében 2,25 milliárd forint, 2015-ben már 2,44 milliárd forint folyt be az utazásbiztosítási piacról.