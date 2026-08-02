Green Holidays - Az iroda azt állítja, nem felelős

A Green Holidays nem felelős a törökországi események kialakulásáért - közölte a vasárnap csődbe ment társaság a honlapján hétfőn; a tájékoztatás szerint a cég török partnere, az Akdem Turizm a hétvégén érkező utasokat visszaigazolta, ennek ellenére a megrendelt szolgáltatásokat nem biztosította, holott előre ki lett fizetve azoknak az irodára eső része.