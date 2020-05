Először találtak mikroműanyagot ragadozó madarak szervezetében

Már nemcsak az agrár élőhelyeken, hanem az erdőkben fészkelő fajoknál is.

Miközben az agrár élőhelyeken folytatódott a 2005 óta zajló fészkelőállomány-csökkenés, a korábban növekedést mutató erdei élőhelyeken fészkelő madárfajoknál is Magyarországon is mutatkoznak ennek a jelei – írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleményében . A több mint két évtizedes adatsorok átfogó elemzése alapján megállapítható, hogy az állománycsökkenés a hosszú távú, a Szaharától délre vonulók mellett az európai Mediterráneumba tartókat is érinti.