Maradnak a kifliszacskók

Az Orbán-kormány - zavaros előzmények után - a lehetséges legvégső, jövő júliusi határidőig kitolná az egyszer használatos műanyagok betiltását és az átlátszó tasakok is "megmenekültek".

Jövő év júliusától tiltják be az egyszer használatos műanyagokat - jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Ez a tilalomra vonatkozó uniós szabály által megszabott legvégső határidő, illetve fél éves csúszás az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a kormány korábbi terveihez képest. De nem csak ebben módosítanak az eredeti, a zöldek által akkor üdvözölt elképzeléseken. Bár Gulyás Gergely is kissé belezavarodott az adatokba, szavaiból az szűrhető le, hogy a kabinet ekkortól a 15 és 50 mikron közötti vastagságú műanyag zacskókat is betiltaná. Ez kétségkívül - amiként azt a kancelláriaminiszter is hangsúlyozta - szigorúbb az EU elképzeléseinél. Az Unió ugyanis az 50 mikron alatti zacskók esetében csak a termelés fokozatos csökkentését írja elő. A magyar kormány ugyanakkor eredetileg az összes, 50 mikronnál vékonyabb zacskót betiltotta volna. A mostani változat szerint viszont a 15 mikronnál vékonyabb, a közértekben jellemzően ingyen letépkedhető, közkeletű nevükön "kiflis" zacskók mégis megmaradnak. Az eggyel vastagabb, sok helyütt szintén ingyen osztogatott, már némi teherhordásra is alkalmas, közkeletű nevükön "csíkos" zacskók ugyanakkor a bejelentés alapján jövő év közepétől eltűnhetnek az üzletekből. (Az 50 mikronnál vastagabb, nagyobb terheket is elbíró műanyag szatyrokat már többször használatosként tartják számon és azokért jellemzően fizetni kell.) A kancelláriaminiszter kitért a fura előzményekre is. Eszerint a kormány két hete - az ITM előzetes bejelentéseinek megfelelően - a jövő év januári érvényesítést lehetővé tévő törvénytervezetet nyújtott be. Ám a múlt héten egy mondattal visszavonták a javaslatot. Gulyás Gergely két hete lapunk kérdésére az uniós kötelezettség átültetéseként mutatta be a szabályt. A múlt héten, a visszavonás után arra hivatkozott, hogy a tilalom visszavetné bizonyos gyártók versenyképességét és elbocsátásokhoz vezetne. A legújabb fordulatokat pedig úgy vezette fel, hogy a műanyagügy már-már a kormányinfó állandó rovatává vált. Szavai szerint Palkovics László szakminiszter egy hét alatt "bravúrosan" lefolytatta az egyeztetéseket az érintett 24 legfontosabb társasággal, de bekapcsolódtak a tárgyalásokba az érintett térségek parlamenti képviselői is. Közöttük megemlítette Font Sándort, mondván, a fideszes honatya választókerületében - Soltvadkerten és környékén - működik a kárt szenvedő vállalkozások 70 százaléka. A gyártók a kancelláriaminiszter szavai szerint tízmilliárd forint támogatást kapnak munkahelyeik megtartására és versenyképesség-javításra. (Értesülésünk szerint a cégeknek eredetileg is ígértek ötmilliárdot.) A műanyagtilalommal kapcsolatos fordulatok mindazonáltal a fideszes terveket megelőző egyeztetési folyamat meglehetős szervezetlenségére utalnak. Ismereteink szerint a - lapunknak nem nyilatkozó - szaktárca az évek óta ismert uniós terv kapcsán számos egyeztetést folytatott le az érdekeltekkel. Bár a kormány két éve még látványosan lesöpörte az ITM szigorító javaslatát, most előzetesen a kabinet is ráütötte pecsétjét a vonatkozó rendelet- és törvénytervezetre. A Font Sándor fémjelezte frakciólobbi - a parlamenti vitát kikerülve - csak ezután léphetett közbe. Ráadásul sikeresen, miközben a törvények benyújtás utáni gyors visszavonását Gulyás Gergely - némiképp feszengve - maga is ritkának nevezte. Bár cégnevek nem kerültek szóba, információink szerint az egyik érintett társaság a soltvadkerti BS Plastic. Az állítólagosan lobbizó képviselőket és cégeket csütörtökön sem értünk el. Üdvözölte viszont a bevezetés kitolási tervét lapunknak Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára. Egyszersmind sajnálatának adott hangot a 15-50 mikron közötti műanyag zacskók betiltása miatt. A szervezet ezek esetében is az EU-előírásnak megfelelő termelési korlátot szorgalmazta. Nagy Miklós az uniós tagállamok többségének gyakorlata alapján a "kiflis" zacskók - teherhordó képesség híján inkább tasakok - megtartását az állagmegőrzés és a higiénia szempontjából is szükségesnek nevezte. A vonatkozó megkereséseinkre nem reagáló ITM közleménye szerint a téma illetékese, Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért által szervezett, A vírusálló fenntartható fejlődés esélyei című online rendezvényen kiállt készülő fenntarthatósági stratégiájuk mellett.

Csalódtak a környezetvédők A Greenpeace elfogadhatatlannak tartja, hogy a bejelentés értelmében a kormány továbbra is engedélyezné a vékony műanyag zacskók forgalmazását - tette közzé a folyamatot mindvégig szorosan követő zöld szervezet. Ha korábbi ígérete ellenére a kormány valóban lehetővé teszi a környezetre legkárosabb zacskók forgalmazását, azzal figyelmen kívül hagyja az emberek akaratát és a környezetvédelmi szempontokat - szögezik le. Magyarországon a leginkább épp a 15 mikronnál vékonyabb zacskóból fogy. Ezek alacsony termékdíjuk miatt jelenleg ingyenesek, miközben jellemzően egyetlen használat után szemétté válnak és gyakorlatilag az újrahasznosításukra sem kerül sor. A szél szárnyán ezek a leggyakrabban a környezetben kötnek ki, ahol az egészségre rendkívül káros mikroműanyagokká aprózódnak. A döntéshozók cserben hagyták azt a negyedmillió embert is, akik a Greenpeace felhívására aláírásukkal követelték az egyszer használatos műanyagok betiltását - idézi közleményük Simon Gergely vegyianyag-szakértőt.

Mi lesz a poharakkal? A kormány körülbelül három hete fogadta el azt a kormányrendelet-tervezetet, ami nevesíti a betiltandó termékeket. Ezen a "könnyű műanyag hordtasaknak" elkeresztelt, 50 mikronnál vékonyabb zacskókon kívül szerepelt az összes műanyag pohár - EU-s kívánalomnál szintén szigorúbb - betiltása is. Utóbbiak sorsát ugyanakkor Gulyás Gergely a kormányinfón nem egyértelműsítette és más szakértőktől sem kaptunk erre határozott választ.