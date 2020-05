Kettős tüdőátültetéssel mentettek meg egy 18 éves koronavírusos beteget

Montenegróban már több mint három hete nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet.

Szerbiában péntekre 11 275-ről 11 300-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kéthónapos kényszerszünet után a katolikus templomokban ismét lehet a hívek jelenlétében misézni, és keresztelőket, illetve esküvőket is tarthatnak, elsőáldozás és bérmálkozás azonban egyelőre nem lesz. Koszovóban egy nap alatt 1048-ról 1052-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Az alkotmánybíróság majdnem egy hónapos gondolkodás után csütörtökön kimondta, hogy nincs szükség előrehozott választás kiírására a kormányalakításhoz, így a márciusi bizalmi szavazáson megbukott Albin Kurti helyett a köztársasági elnök új miniszterelnököt javasolhat, a kormányt pedig a parlament hamarosan meg is szavazhatja. Az alkotmánybírósági döntés hallatán a távozó miniszterelnök szimpatizánsai az utcára vonultak. Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 2039-ről 2077-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az egészségügyi miniszter szerint a koronavírus-járványból az ország erősebben és bölcsebben kerül ki, és az emberek azt is megtanulták az utóbbi hónapokban, hogyan figyeljenek egymásra, hogyan viselkedjenek felelősségteljesen. Mint mondta, a korlátozások enyhítését követően két lehetőség van, továbbra is tiszteletben tartani az elővigyázatossági intézkedéseket és egészségesnek maradni, vagy semmibe venni az előírásokat és kockáztatni, hogy újabb fertőzések történjenek, és újra szigorú korlátozások bevezetésére legyen szükség. Bosznia-Hercegovinában csütörtökről péntekre 2435-ről 2462-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A kormány csütörtökön úgy döntött, hogy az ország megnyitja a határait a szomszédos országok állampolgárai számára, akik péntektől szabadon léphetnek be az országba. Június elsejétől pedig a repülőterek is megnyílnak. Montenegróban több mint három hete nem regisztráltak új fertőzöttet. Az Adria-parti ország június elsejétől több ország számára is megnyitja a határait, hogy ezzel is támogassa a koronavírus-járvány által leginkább sújtott turisztikai szektort.