Hosszabb vonalon jár a 3-as metró pünkösdvasárnap és -hétfőn

Egy napja már nem terjed a járvány az idősotthonokban, a szabadban szabad a gyermeknap és öt napon át tarthatók trianoni megemlékezések.



Napi tíz magyar lélegeztetőgép gördülhet le a gyártósorról abban a csarnokban, amelyet még csütörtökön tekintett meg Pintér Sándor belügyminiszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere – jelentette be az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Kiss Róbert. Az ügyeleti központ munkatársa elmondta: a fejlesztés már hetekkel korábban megkezdődött, a prototípust a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem készítette el. A tájékoztatón Kiss Róbert ismertette, hogy a Magyar Közlönyben megjelentek az új járványügyi kormányrendeletek: ezek alapján egyrészt elhárult minden akadály azelőtt, hogy autós könnyűzenei koncerteket tarthassanak országszerte, másrészt a százéves trianoni évforduló, hivatalosan a Nemzeti összetartozás napja alkalmából június 3-a és 7-e között „méltóságteljes” megemlékezések tarthatók. A rockkoncertek autóban hallgatásának a feltételeit a szervezőknek kell megteremteniük, míg a hazánk feldarabolására emlékező rendezvényeken felhívják a figyelmet a másfél méteres védőtávolság betartására. Utóbbival kapcsolatban újdonság még, hogy felhatalmazták a helyi önkormányzatokat, hogy az adott időszakban kulturális eseményeket szervezhetnek. Kiss Róbert újságírói felvetésre megerősítette: a koronavírus terjedésének megállítására az Európai Bizottságtól kapott védőmaszkokat meg kell semmisíteni, annyira rossz minőségűek. Korábban ez fel sem vetődött, ellentétben a Kínából behozott védőeszközökkel kapcsolatban, de azokról most senki sem beszélt.

Védőtávolság és füstmentesség



Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a kormányzati tájékoztató oldalon már péntek reggel közzétett aktuális járványügyi adatokat , amelyek közül azt emelte ki különösen, hogy az elmúlt 24 órában regisztrált 25 új fertőzött közül egyetlen egyet sem találtak idősotthonban vagy szociális otthonban. Az újságírói kérdések egyikére válaszolva, felhívta a figyelmet a gyermeknapi rendezvényekre, amelyek a szabadban immár korlátlanul megtarthatók. Azonban ezeken a családokat kérte arra, hogy a „más háztartásból érkezőktől” tartsanak távolságot, és csakis egészséges gyermekek és szülők menjenek programokra, játszóterekre, állatkertekbe, és vigyenek magukkal fertőtlenítő kendőt. Müller Cecília az ugyancsak május 31-re eső dohányzásmentes világnapról is megemlékezett, figyelmeztetve arra, hogy a káros szenvedéllyel élőknél nem csak a tüdőrák, hanem a szív- és érrendszeri megbetegedések jelentős számban szerepelnek halálokként. A járvány nyomán kialakult gazdasági helyzetről, az átfogó kormányzati intézkedési csomag aktuális kérdéseiről Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára beszélt . Friss döntés, hogy azok, akik a veszélyhelyzet idején szereztek elsősegélynyújtási jogosítványt, azoknak később nem kell pótolniuk az előírt vizsgát.

70 ezer új munkahely és verseny a külföldi csábítókkal

– A munkahelyvédelmi bértámogatásra eddig 10 500 cég pályázott és támogatásukkal 137 ezer dolgozó munkahelyét mentettük meg. Nekik a három hónapig tartó csökkentett munkaidő 3 hónapon át a kieső pénzt a kormány biztosítja. A munkáltatók és a munkavállalók képviselőivel folytatott egyeztetések nyomán a kormány úgy döntött, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják ezt a programot. Újdonság, hogy egy cég a különböző részlegeiken foglalkoztatottakra külön-külön is pályázhatnak, sőt dönthetnek a tevékenységek közötti átcsoportosításokról. Tehát ha valaki más munkakört is el tud látni, mint amilyet eddig, akkor arra a dolgozóra is benyújthatják az igényt – mondta Bodó Sándor. Az államtitkár szólt arról is, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén más országok hasonló cégei csábítják a magyar munkavállalókat. Itthontartásuk érdekében dolgozónként bruttó 318 ezer forintot fizet az állam. Ilyen cégek közül 705-en pályáztak, és 12 ezer munkavállalójukon segítettek. Eközben 84 milliárd forintból 70 ezer új munkahely létrehozását reméli a kormány. A munkahelyteremtő bértámogatási pályázatra, amelynek keretében hat hónapig a kormány, három hónapig a munkáltatók fizetik a visszavetteket vagy az újonnan alkalmazottakat, eddig eddig 3200 munkavállalóra 4 milliárdnyi igény érkezett be. A legaktívabbak a kis- és mikrovállalkozások voltak, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyéből, jellemzően a szálláshely szolgáltatás, a vendéglátás és az építőipar területéről.