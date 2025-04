Kedvelt az egy hétvégés belföldi turizmus

Az elmúlt évek tapasztalata szerint a hazai vendégek a hosszabb, 1-2 hetes kikapcsolódás helyett egyre inkább a hosszú hétvégékre tervezik, szervezik a családi programokat is. A Népszavának nyilatkozó idegenforgalmi szakember megjegyezte, a hosszú hétvégék némelyikét, mint például legutóbb a húsvétot már a külföldi turisták is felfedezték. A főváros mellett a vidéki szállodák kihasználtsága is jó volt. Az előzetes várakozások szerint a mostani május 1-jei ünnepre - amely a legtöbb európai országban is ünnep - szintén sokan érkeznek a határokon túlról is.