Áramütéstől halt meg az egyéves csecsemő, mert apja a szomszéd telekről szabálytalanul vezette be az áramot a lakásba

Elfogták a rendőrök a brutális fiúkat és apjukat, egyik áldozatuk kiskorú volt.



Összehangolt akcióval három, nőket prostitúcióra kényszerítő brutális férfit – egy apát és két fiát – fogták el még május 26-án kedd hajnalban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) rendőrei – adta hírül pénteken a police.hu . A nyomozók F. Mihály 31 éves és F. Sándor 25 éves abonyi, valamint F. Mihály 50 éves szolnoki lakosokat gyanúsítottként hallgatták ki, majd letartóztatásukat is kezdeményezték. Az NNI személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, erőszakkal, fenyegetéssel, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanújával indított nyomozást. A rendőrség adatai szerint F. Mihály brutálisan megverte prostitúcióra kényszerített áldozatait. A 31 éves férfi 2017 tavaszán szerelmi kapcsolatot színlelt egy lakásotthonban nevelkedő lánynak, aki emiatt hozzá költözött. Vele a gyanúsított „valamilyen kábító hatású szert” itatott, és testvérével és apjával „dolgoztatta” itthon és Olaszországban is. A szexuális szolgáltatással szerzett összes pénzt elvették tőle. A lány egyszer egy rövid időre megszökött. Ezt követően a férfi egy hosszabbítókábellel megostorozta, majd egy éjszakára egy székhez kötözte.

A családfő legalább négy alkalommal kényszerítette prostitúcióra nőt, akit tudtán kívül 2017 nyarán 40 ezer forintért el is adott az egyik ismerősének. A nő csak hónapok múlva „szabadulhatott”.

A 31 éves F. Mihállyal szemben egy másik büntetőeljárás is zajlik. A durva férfi 2019 májusában az előzőhöz hasonló módon, szinten egy lakásotthonban nevelkedő kiskorú lányt kényszerített prostitúcióra, akivel szintén kegyetlenül bánt. A gyermeket többször hosszasan bántalmazta, több csontját is eltörte, sőt hamis életkorral és névvel még egy szextárskereső oldalra is beregisztrálta, és így közvetítette ki az ügyfeleknek. Az egyik kuncsaft – felismerve a lány kiszolgáltatott helyzetét és valós életkorát – segített neki végül megszökni, valamint kórházba is szállította.