Féllábú lesz a szociális üdültetés

Több vezető fideszes politikust is meglepett, hogy Orbán Viktor újabb nemzeti konzultációt indít – értesült lapunk.

Van olyan vezető fideszes politikus, aki elismerte lapunknak: csak a rádióból értesült péntek reggel arról, hogy a kormányfő újabb nemzeti konzultációt indít. Orbán Viktor ráadásul úgy fogalmazott, hogy „várhatóan már péntek délután” elindítják a konzultációt. Mindez arra utal, hogy hirtelen dönthetett a kormányfő szűk köre. Ezt a feltételezést látszik megerősíteni az is, hogy a korábbi konzultációk rendre hetekkel a bejelentés után indultak. Noha Orbán Viktor péntek délutáni kezdésről beszélt, tegnap esti lapzártánkig nem hozták nyilvánosságra azt, hogy pontosan milyen kérdésekre várják majd a választ. A főbb témaköröket viszont kijelölte a kormányfő: a koronavírusról meg a gazdaság újraindításáról szól majd a kérdőív, valamint Soros György ötletéről, ami szerint lejárati határidő nélküli, „örök kötvényeket” bocsásson ki az EU és ebből finanszírozza a válságkezelést. Ez utóbbi azért is érdekes, mert már korábban eldőlt, hogy az EU nem ezt a megoldást választja, hanem harminc éves lejáratú hitel lesz a fedezet. Vagyis abszurd módon egy nem létező ügyről szól a konzultáció egy része. – Ez is arról árulkodik, hogy valójában ismét a fideszes szavazótábor aktivitásra serkentése a cél – mondták politikai elemzők lapunknak.

– A 2016-os kvótanépszavazáson kialakított többségét sikerrel vitte át a Fidesz a 2018-as választásokra, így nem meglepő, hogy azóta is minden eszközzel folyamatosan fenn akarja tartani a tábor aktivitását Orbán Viktor – mondta a Népszavának Mikecz Dániel, a Republikon Intézet elemzője. Hozzátette: egy nemzeti konzultáció nem bír akkora mozgósító erővel, mint egy referendum, de arra mégis jó, hogy a miniszterelnök képet kapjon a szavazótábor állapotáról. Vagyis elsősorban az a lényeg, hányan fogják majd kitölteni és visszaküldeni az íveket. Az elemző emlékeztetett rá, hogy az év elején már a gyöngyöspatai szegregációs per kapcsán is nemzeti konzultációt akart indítani a Fidesz, vagyis – miközben Orbán Viktor januárban még a kampányidőszak lezárultáról beszélt – valójában idén sem akartak lemondani erről a mozgósítási lehetőségről. – Ami a miniszterelnöki nyilatkozat alapján látványosan kimaradhat a témák közül, az az egészségügy helyzete általában, pedig felmérések alapján tudható, hogy ez az a szakpolitikai kérdés, ami a legtöbb embert érdekel – hívta fel a figyelmet Mikecz Dániel, hozzátéve, a konzultáció elindítása egyben azt is valószínűsíti, hogy népszavazásra idén már nem készül a kormánypárt. Pulai András, a Publicus Intézet vezetője szerint a Fidesz és Orbán Viktor már a járvány utáni időszakra készül és ezzel a konzultációval „akarják a saját választóikat szórakoztatni”. – A járvány előtt még bizonygatták, hogy nem fog elmaradni a már meghirdetett nemzeti konzultáció, de az elmúlt hetekben az emberek úgysem figyeltek volna arra. Most, hogy már focimeccsre is lehet menni, itt az ideje a második kedvenc tevékenységnek, a saját tábor mozgósításának – fogalmazott. Szerinte a témaválasztás sem meglepő. – A Fidesz reciklálja már egy ideje a saját témáit, így az lett volna a meglepetés, ha most valami teljesen újjal is jönnek ki. Bár a "cigányozás" elmaradása egy kicsit furcsa, mert ezzel foglalkoztak korában és látszott, hogy komoly energiákat akarnak egy ilyen témájú kampányba fektetni. A jelek szerint ismét Soros György lett a soros – összegzett Pulai András.