Lezárnak egy másfél kilométeres balatoni vízpartot Fonyódligeten, az Erzsébet-táborhoz tartozik majd a partszakasz

Az idei évben vége lesz a terület közös használatának. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány egy magánutat is igyekszik megszerezni a tábor környékén.