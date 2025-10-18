A Tisza Párt elnöke szerint a Harcosok Klubja rendezvényének minden résztvevője szégyellheti magát.
Az állam öt évvel ezelőtt csaknem egymilliárd forinttal támogatta meg a turisztikai fejlesztést.
Hiányzott az ülésről a Fidesz-KDNP-s polgármester is, aki benyújtotta az ingatlanügynek zöld utat adó előterjesztést.
Az idei évben vége lesz a terület közös használatának. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány egy magánutat is igyekszik megszerezni a tábor környékén.
Népszerű az állami táboroztatás, de a piaci alapú kirándulások is kelendőek a drágulás ellenére. Sok gyermeknek mégis csak vágyálom a vakációs program.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint az idei összeg is megalázó.
Teljes megújulást ígértek a helyi Erzsébet táborban, amit azonban még a nyár végén sem sikerült átadni.
Öt napon belül ez már a második, ezúttal több mint négymilliárdos elnyert közbeszerzés a miniszterelnöki jóbarát családjánál.
A PDSZ aggódik, a hivatalos verzió szerint minden a legnagyobb rendben.
Több mint félmilliárd forintot költött 2014-től Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester különböző cégeinél az Erzsébet-táborokban hátrányos helyzetű gyerekeket üdültető Erzsébet Üzemeltető Kft - tudta meg a 444.hu.