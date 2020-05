Elő a szelvényeket! Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait

A járványügyi szabályoknak megfelelő, meghatározott számú beteget tudnak fogadni.

2020. június 1-től lehetővé válik az egészségügyi ellátások további bővítése. A harmadik lépcsővel újraindulnak a népegészségügyi szervezett szűrővizsgálatok, emlő-, méhnyak, vastagbél-és végbélszűrések – derül ki az Emmi közleményéből. Mint írják, a szervezett szűréseken való részvétel a Nemzeti Népegészségügyi Központ által, személyre szólóan kiküldött meghívóval, továbbra is előre egyeztetett időpontban történik. A szűrővizsgálatok bevezetésénél is érvényes a fokozatosság, csak a járványügyi szabályoknak megfelelő, meghatározott számú beteget tudnak fogadni. A HUNCHEST tüdőrákszűrő program is újraindul a koordinációt végző Országos Korányi Pulmonológiai Intézet mellett még az ország 19 pontján. A tüdőrákszűrésről a www.koranyi.hu oldalon található bővebb információ. A szűrőállomások kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniai előírások betartására, a szolgáltatások biztonsággal igénybe vehetők. A daganatos betegségek a korai stádiumban jó eséllyel gyógyíthatók, ezért minden érintettnek azt ajánlják, hogy vegyen részt az életkorának megfelelő, megelőzést szolgáló vizsgálatokon.