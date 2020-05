Csak egy pontot szerzett Pakson a Fehérvár

A második helyen álló Fehérvár meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott a Paks vendégeként szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában.

A hazaiak a bravúros pontszerzéssel együtt is kieső helyen állnak a tabellán. OTP Bank Liga, 26. forduló: Paksi FC-MOL Fehérvár FC 0-0 Paks, v.: Bogár sárga lap: Windecker (34.), Könyves (39.), illetve Houri (40.), Nikolics (74.) Paksi FC: Rácz G. - Osváth (Poór, 89.), Szélpál, Kelemen, Szabó J. - Szakály D. (Bartha, 69.), Windecker (Kecskés, 69.), Balogh B. - Könyves (Hahn, 60.), Böde, Haraszti (Kulcsár, 69.) MOL Fehérvár FC: Kovácsik - Fiola (Rus, 22.), Juhász, Vinícius, Stopira - Pátkai, Houri (Nikolics, 66.) - Nego, Kovács I., Petrjak (Nikolov, 79.) - Hodzic (Szabó L., 79.) A Paks kezdte aktívabban a találkozót, többször is eljutott a fehérvári kapu előterébe, igaz, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani. A vendégek a gyors ellentámadásokra építettek, de ezek nem jártak sikerrel, Rácz kapust nem igazán tesztelték. Fiola sérülése és kényszerű kiválása, majd az ivószünet után sem változott a játék képe, s mivel a védelem mindkét oldalon jól működött, a szünetig nem született gólt. A második félidő fehérvári helyzetekkel indult, majd a vendégek a folytatásban is többet birtokolták a labdát. Akaratukat azonban nem tudták ráerőltetni a házigazdákra, akik többször is kijöttek a térfelükről, bár a kaput nem veszélyeztették. A hajrára visszaesett az iram, gólszerzési lehetőség pedig már nem alakult ki egyik oldalon sem.