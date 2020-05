Nyert a Kisvárda és a Diósgyőr, nehéz helyzetben az Újpest

A lila-fehérek szombati vereségükkel sorozatban öt bajnoki találkozó óta nyeretlenek.

A Kisvárda egygólos győzelmet aratott a vendég Újpest felett a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának kiesési rangadóján. A kisvárdai klub tájékoztatása szerint valamennyi jegyet értékesítették, amit a jelenlegi járványügyi korlátozások közepette áruba bocsátottak. A találkozó elején a két 16-os közötti mezőnyjátékkal telt az idő, helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Az ivószünet után viszont a Kisvárda magához ragadta a kezdeményezést, Banai több nagy védéssel akadályozta meg a hazai vezetést. A gólszerzéshez mégis az Újpest állt közelebb, a szünet előtti hajrában Novothny próbálkozását Dombó bravúrral hárította, majd a kipattanóból Rácz a kapufát találta el. A folytatásban a Kisvárda volt aktívabb, mezőnyfölényét pedig csak fokozta, hogy a szünetben csereként beállt Calcant alig tíz perc után kiállította a játékvezető. Az emberelőnyt hamar gólra váltotta a hazai együttes. A vezetés ellenére a Kisvárda nem vett vissza a tempóból, továbbra is irányította a játékot, az Újpest erejéből nemhogy egyenlítésre, de még helyzetekre sem futotta. A lila-fehérek végül csak a hatperces hosszabbításban tudták beszorítani ellenfelüket, a ráadásban Dombónak kétszer is nagyot kellett védenie, hogy csapata megtartsa minimális előnyét a lefújásig. A lila-fehérek szombati vereségükkel sorozatban öt bajnoki találkozó óta nyeretlenek és akár kieső helyre is visszaeshetnek, ha a Paks az esti találkozón legyőzi a MOL Fehérvárt.

Eredmény: Kisvárda Master Good-Újpest FC 1-0 (0-0) Kisvárda, 820 néző, v.: Bognár gólszerző: Bumba (63.) piros lap: Calcan (56.) sárga lap: Bumba (34.), Viana (45+2.), Protic (90.), Melnyik (93.), illetve Onovo (35.), Heris (45+2.), Ristevski (91.) Kisvárda Master Good: Dombó - Protic, Rubus, Cukalasz (Tischler, 62.), Lucas - Ene, Melnyik - Karaszjuk, Bumba (Obradovic, 96.), Viana (Simovic, 82.) - Gosztonyi (Sassa, 62.) Újpest FC: Banai - Pauljevic, Ristevski, Heris, Balázs B. - Sedlacek (Perosevic, 84.), Onovo - Simon K. (Bacsa, 80.), Rácz B. (Calcan, a szünetben), Nwobodo - Novothny

Később a Diósgyőr a hajrában büntetőből szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a harmadik helyen álló, kupadöntős Mezőkövesdet. Kiegyenlített küzdelmet hozott az első félidő, melynek túlnyomó részében a mezőnyben folyt a harc a labdáért. Igazán komoly gólszerzési lehetőség egyik kapu előtt sem alakult ki, a hivatalos statisztika szerint a hazaiak négyszer, a vendégek pedig kétszer próbálkoztak kapura lövéssel. Fordulás után sem változott jelentősen a meccs és a játék képe, pedig Kuttor Attila vezetőedző a szünetben hármas cserével igyekezett frissíteni a kövesdi együttesen. A vendégek sorra gyűjtötték a sárga lapos figyelmeztetéseket, miközben a játék lassításával, tördelésével próbálkoztak. Ez a hajrában megbosszulta magát, a DVTK ugyanis tizenegyeshez jutott – bár a szabálytalanságot lesállás előzte meg –, a 30. születésnapját pénteken ünneplő Iszlai pedig értékesítette a büntetőt, és ezzel el is döntötte a három pont sorsát.