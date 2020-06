Megbánta a koronavírusos belga herceg, hogy illegálisan bulizott Spanyolországban

A rendőrök könnygázzal oszlatták a feldühödött tömeget.



Hiába lépett életbe Washingtonban helyi idő szerint vasárnap este 11 órától kijárási tilalom, akkor már a Fehér Ház melletti utcákban több mint ezren gyűltek össze és gyújtogatni kezdtek. Több helyen is felszedték, gúlákba állították, majd meggyújtották a műanyagból készült útakadályokat. Az egyik utcában amerikai zászlót hajítottak az égő műanyagkockákra, s felgyújtották a Fehér Ház előtti park oldalán elhelyezett mobilvécéket is. Hétfőre virradóra végül könnygázzal oszlatták a feldühödött tömeget. Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt, hogy egy hete egy férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után. A 46 éves afroamerikai George Floydot egy igazoltatás során négy fehér rendőrtiszt a földre kényszerítette, majd egyikük percekig térdelt a nyakán. A férfi levegőért könyörgött, később pedig a kórházba szállítás közben meghalt. A minneapolisi rendőrség pénteken bejelentette: gyilkosság miatt őrizetbe vették Derek Chauvint, azt a rendőrt, aki Floyd nyakára térdelt. Azóta már vádat is emeltek ellene.

Lángoló Amerika: őrizetben a New York-i polgármester lánya is

A brutális eset miatt kirobbant erőszakhullám továbbra sem csitul és Egyesült Államok-szerte zavargások vannak. Washingtonban hétfőre virradóra a város áruházakkal, élelmiszerboltokkal, lakóházakkal teli északnyugati negyedében is gyújtogattak. A kijárási tilalom ellenére több amerikai nagyvárosban – köztük például New Yorkban, Philadelphiában, Atlantában, Chicagóban, Denverben, Minneapolisban vagy Los Angelesben is – folytatódtak a zavargások vasárnap éjjel. Helyi sajtójelentések szerint országszerte több mint 4000 embert vettek őrizetbe, a letartóztatottak között volt New York polgármestere, Bill de Blasio lánya is. Az igazságügyi minisztérium a Nemzeti Gárda katonáit a kábítószerellenes hivatal (DEA) és a különleges rendőrségi biztonsági szolgálat munkatársaival erősítette meg, vasárnap este pedig Ryan McCarthy, a védelmi minisztérium államtitkára további 1200 katonát rendelt az utcákra a zavargók megfékezésére.



Földalatti bunkerba vihették Trumpot

Az AP amerikai hírügynökség, egy neve elhallgatását kérő titkosszolgálati munkatársra hivatkozva azt jelentette, hogy Donald Trumpot a péntek esti zavargásokkor rövid időre egy olyan földalatti bunkerba kísérték, amely terrortámadások esetén hivatott védelmet biztosítani a mindenkori elnöknek, ezt azonban egyetlen más médium sem erősítette meg. Arra nem tért ki az AP, hogy a bunkerban volt-e Trump családja is. Judd Deere, a Fehér Ház egyik szóvivője hétfőre virradóra újságíróknak csak annyit mondott, hogy soha nem kommentálnak biztonsági kérdéseket és döntéseket. Donald Trump a hétvégén több Twitter-bejegyzésében is sürgette az amerikai városok polgármestereit, hogy állítsák helyre a rendet. A Nemzeti Gárda katonáit 15 tagállamban mozgósították.

„A magát antifasisztának nevező Antifa-mozgalmat az Egyesült Államokban terrorszervezetek listájára fogják tenni” – írta az elnök, aki részben a szervezetet tartja felelősnek az erőszak elszabadulásáért.

Tim Walz, Minnesota demokrata párti kormányzója újságíróknak azt mondta: az erőszakos tüntetők több mint 85 százaléka nem helyi lakos, jó részüket buszokkal szállították a helyszínre. Bernard Kerik, a New York-i rendőrség volt vezetője a Fox televízióban arra sürgette a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI), hogy tárja fel, kik állnak az erőszakosan tüntetők mögött,

Békés tiltakozásokat akarnak a polgármesterek

Afroamerikai polgármesterek vasárnapi televíziós nyilatkozataikban sürgették az erőszak befejezését. Keisha Lance Bottoms, georgiai Atlanta polgármestere a CNN-nek azt mondta: „az amerikai történelem azt bizonyítja, hogy csakis a békés tüntetések hoznak változást. De ezeket a békés megmozdulásokat meg kell szervezni és célt kell adni nekik.” A demokrata párti politikus emlékeztetett: az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben másutt is erőszak áldozatául estek afroamerikaiak. A békésen kocogó Ahmaud Arberyt egy georgiai kisvárosban lőtte agyon két fehér férfi, mert azt hitték róla, hogy tolvaj. A huszonéves Breonna Taylor a kentuckyi Louisville-ben a lakására házkutatásra kiszálló rendőröktől szenvedett el végzetes lövést, miután a fiatal nő barátja a rendőrökre kezdett lövöldözni.



„A probléma lényege, hogy fegyvertelen feketéket ölnek meg Amerikában” – fogalmazott Bottoms.

A minnesotai St. Paul város polgármestere, Melvin Carter szintén a CNN-nek szögezte le: „az afroamerikaiak dühe előrelátható volt, érthető és jogos, de sajnos pusztító és elfogadhatatlan módon fejezik ki”.

„A tüntetőknek joguk van az alkotmányban biztosított jogaik gyakorlásához, de nincs joguk ahhoz, hogy tönkretegyék a városunkat” – fogalmazott Muriel Bowser, a szövetségi főváros, Washington polgármestere az NBC televízióban.