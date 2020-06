Bohóccal és kávéőrlővel az otthontalanokért

Hazai művészek szeretettel őrzött vagy az eseményre készült tárgyaira, dokumentumaira licitálhatunk az Utcáról Lakásba! Egyesület és a Szépírók Társasága által szervezett árverésen.

Tóth Krisztina nagyszüleitől örökölt tekerős kávéőrlőjére, Nádasdy Ádám a háztartás mélyéről előkerült portói boros faládájára, Parti Nagy Lajos édesanyja által készített Lakni névre keresztelt bohócára, Haász Katalin a Pop-up Mőbiusz sorozatba illeszkedő három dimenziós képére, Kulka János 1994-ből származó, jegyzetekkel ellátott Gogol Háztűznéző című darabjának szövegkönyvére, és még sok más ritka kincsre is licitálhatunk online június végéig a Könyvhajlék Aukció keretében. Az Utcáról Lakásba! Egyesület a Szépírók Társaságával együttműködve második alkalommal szervezi meg a jótékonysági árverést, amelynek bevételét az egyesület otthonteremtő munkájára fordítják. Hitvallásuk, hogy mindenkinek szüksége van egy helyre, amit otthonnak hívhat, ezért minél több rászoruló és hajléktalan embert szeretnének hozzásegíteni a biztonságos, fenntartható lakhatáshoz. Ennek érdekében megfizethető bérlakásokat alakítanak ki, jelenleg hatvan ember – köztük idős, krónikus betegséggel küzdők, gyerekes családok – lakhelyét biztosítva.

Vojnich Erzsebet - Vívók, kollázs

A 2018-as aukció bevételéből egy telket vásároltak, ahol aztán két mobilházat építettek. Hasonlóképpen terveznek most is: az év elején megvettek egy telket, a lakókonténerekre befektetési kölcsönből és a mobilház-gyártó támogatásából már van forrásuk, így az árverésen befolyt összeget a kiegészítő munkákra szeretnék fordítani – ismertette lapunkkal Kovács Vera, az Utcáról Lakásba! Egyesület alelnöke. Mint elmondta, nem lehet pontosan megismerni a problémát, ám a szakértői becslések szerint harminc-ötvenezer hajléktalan ember van Magyarországon, ennek fele a fővárosban és környékén él, ahol leginkább elérhetőek számukra az alkalmi vagy állandó munkalehetőségek. Évente ötvenezren vesznek igénybe szolgáltatásokat hajléktalanellátásban, nagy részük tartósan is otthontalan, sokan viszont időről időre megoldják a lakhatást, például szívességi lakásokban – részletezte.

Tóth Krisztina kávéőrlője

Minél rosszabb helyzetből indul valaki, a korlátozások és a gazdasági változások annál súlyosabban érintik – válaszolt az alelnök a kérdésre, mit tapasztaltak a járványhelyzet idején. – A szállók létszámstopot és karantént rendeltek el, ami miatt az ott tartózkodók nem tudnak kijárni, de az alkalmi munka (konyhai, takarítási, építési) lehetősége egyébként is csökkent, így sokan egyik napról a másikra vesztették el megélhetésüket a hajléktalanok körében. A járvány megmutatta a hajléktalan- és szociális ellátórendszer visszásságait: a túlzsúfolt intézményekben, rossz minőségű szállásokon tartózkodók jobban ki voltak téve a fertőzés veszélyének, mint másutt. A fővárosban számos szálló igényfelvételi rátája a felére csökkent, mivel tartósan nem lehet nyomasztó és zsúfolt körülmények között aludni, másrészt, ha valaki egy estére kiment, elővigyázatossági okokból nem tudták visszafogadni – számolt be róla Kovács Vera. A szervezet ebben az időszakban is sokaknak segített kipótolni a szükséges forrásokat, leginkább élelmiszeradományokkal. Ehhez kapcsolódva indították a jelenleg is aktív Vásárolj be – válassz egy rászoruló családot! Facebook-csoportot, amelynek keretében adományokat gyűjtenek és bevásárlásokat szerveznek.



Szívesen dolgoznak kreatív kampányokkal – emelte ki az alelnök –, mivel ezáltal kapcsolatot tudnak kialakítani a támogatóikkal, ezért döntöttek most is az aukció mellett. A több mint harminc hazai alkotó – írók, költők, zenészek, színészek, rendezők, festők, képzőművészek – által felajánlott, tízezer forintos kikiáltási árú tárgyakra regisztrációt követően lehet licitálni az online térben. A korábbi árverés során milliós nagyságrendig is felment egy-egy tétel vételára, ám már azt is sikerként könyvelik el, ha minden felajánlott tárgy gazdára talál, és akár egy átlagos pénztárcájú család is támogatni tudja a kezdeményezést, hangsúlyozta Kovács Vera. Megjegyezte, a bevételtől függetlenül az is sokat számít, hogy velük vannak a művészek. – Hiszen nem csak otthont szeretnénk nyújtani ezeknek az embereknek, hanem megváltoztatni a társadalom otthontalanságról alkotott fogalmát, elfogadottá tenni azt a szemléletet, hogy a hajléktalanságból a lakhatás jelenti a kiutat. Ha nálunk nagyobb elérésű, népszerű alkotók is képviselik ezt az ügyet, az a fizikai mellett eszmei céljainkban is segítséget jelent, a hajléktalanok iránti empátiát, odafordulást is növelheti.