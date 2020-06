Mostantól nem köt szerződést korrupt vállalkozókkal a Vatikán

Ferenc pápa átlátható közbeszerzési rendszert akar: ezentúl arra is figyelnek, hogy üzlettársaik is tisztességesek legyenek.

A pápai állam módosította a hivatalaira vonatkozó közbeszerzési és szerződéskötési rendszerét Ferenc pápa saját kezdeményezésére kiadott apostoli levelével, amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra. Ferenc pápa május 19-én keltezett, latinul motu proprio dokumentuma szokás szerint olyan rendelkezésre utal, amelyet az egyházfő saját indíttatásból bocsátott ki a pápai állam ügyeinek intézésével vagy egyházi törvények kihirdetésével kapcsolatban -írja az MTI. A több mint 30 oldalas intézkedéscsomag állami kerettörvényként értelmezhető a Szentszék és Vatikánváros közbeszerzési és szerződéskötési rendszerének átalakítására. Azokról a szerződésekről van szó, amelyeket bármilyen más ország kormányához hasonlóan a Vatikán és különböző hivatalai kötnek külső szolgáltatókkal, beszállítókkal.

A mostani intézkedések felülírják a korábbi beszerzési gyakorlatot: újdonságnak számít, hogy



Az új közbeszerzési szabályrendszer bevezetését négy év jogi és adminisztrációs munka előzte meg a vatikáni ingatlanokat és pénzügyeket felügyelő Apostoli Vagyonkezelő Hivatal (APSA) és a Vatikánváros belső működését irányító Kormányzóság részéről. A vatikáni közbeszerzési előírások alkalmazkodtak a pénzügyi bűncselekmények elleni ENSZ-konvenciókhoz is. Az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap emlékeztetett arra, hogy az új vatikáni közbeszerzési rendszer az átláthatóság mellett a takarékosságot is szem előtt tartja.A korábbi években egyes vatikáni közbeszerzések széles sajtónyilvánosságot kaptak hiányos átláthatóságuk és túlzott költségük miatt. A XVI. Benedek pápa lemondását megelőző Vatileaks -botrány hátterében is ez állt. Az új szabályzat értelmében a közbeszerzéseket minden év október végéig le kell zárni és a vatikáni hivatalok önálló döntése helyett a pályázatokat központilag értékelik.