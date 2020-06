Meghalt Lázár András szakszervezeti vezető

Három járőrautóval érkeztek az egyenruhások, eljárás is indult a festegetés miatt.

Egy készenlétis különítmény, több rendőr és legalább három rendőrautó jelent meg szerda délután a Blaha Lujza téren. Az erődemonstrációnak is beillő hatósági fellépésre nem tömegverekedés vagy egy körözött bűnöző elfogása miatt volt szükség;

ahhoz kellett legalább tucatnyi rendőr, hogy számon kérjék a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) tagjait, mert azok letakarították, majd ezüstről zöldre festették a 2-es metró egyik szellőzőaknáját, ami így a Super Mario játék egyik csatornafedelére emlékeztetett.

A Népszava a történtekről a Dada Suzi művésznéven is ismert Döme Zsuzsát, Ferencváros kétfarkús alpolgármesterét kérdezte, aki maga is a helyszínen volt a „tettenérés” pillanatában. „A rendőrök végig tök jó fejek voltak, őket ez igaziból nem zavarta (…) A BKV-t hívták, onnan kijött egy műszaki ellenőr, akinek annyi lett volna, hogy megállapítsa (...) műszakilag semmilyen átalakítás nem történt.” A BKV munkatársa Döme szerint el is mondta, hogy nem történt műszaki károkozás, viszont nem tetszett neki az új szín.

A téren végül egyre több BKV-s és rendőr jelent meg; baleseti helyszínelő fotózta speciális optikával az átpingált rácsokat, és rövid ideig úgy tűnt, hogy a VIII. kerületi kapitányságra is beviszik az aktivistákat. Ez végül nem történt meg, az MKKP-tagjai pedig nem ismerték el, hogy szabálysértést követtek volna el a szellőzőakna átfestésével - így végül egy igazoltatás után távozhattak. Most a BKV-nál pattog a labda, hogy folytatni akarják-e az ügyet, úgy tudom, 90 ezer forintot akarnak behajtani rajtunk - mondta Döme.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, így derült ki, hogy a szellőző kifestése azért nem marad szankció nélkül: „a járőrök 2020. június 1-jén 15 óra 8 perc körül észlelték, hogy a Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza téren a metró állomáshoz tartozó szellőzőt zöld festékkel lefestik. A rendőrök öt személlyel szemben intézkedtek, akiket igazoltattak, azonban előállításra nem került sor.”

„Az esettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság kisebb kárt okozó rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást” - írta a rendőrség.

Levelet írtunk a BKV-nak is, hogy szerintük milyen és mekkora értékű kárt okoztak a kétfarkús aktivisták azzal, hogy egyszerűen átfestették a szellőzőakna rácsait – és hogy a közlekedési társaság tett-e rendőrségi feljelentést a történtek miatt. Ha reagálnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.



A fekete ruhás futballhuligán belefér, a zöld szellőzőakna nem