Rágyújtotta a házat egy tiszakécskei nő volt élettársára és új barátnőjére, akik a közös ingatlanban aludtak

Az asszonyt emberölés kísérletével gyanúsítják.

A Bács-Kiskun megyei nyomozók befejezték a vizsgálatot annak tiszakécskei nőnek az ügyében, aki a gyanú szerint rágyújtotta a házat lakótársaira: volt élettársára és a férfi jelenlegi párjára - írja a police.hu . Egy 43 éves tiszakécskei nő sétált be a helyi rendőrőrsre 2019. szeptember 15-én hajnalban, és azt állította, hogy felgyújtotta a fele részben tulajdonát képező házát. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, de ott már csak a kiégett házat találták. A házban tartózkodó 39 éves férfi és a 29 éves nő felébredt a tűzre, ezért ki tudtak menekülni, és nem sérült meg senki. A nyomozás adatai szerint az asszony több tárgyat meggyújtva, szándékosan okozta a tüzet. Tudta, hogy volt élettársa és az ő jelenlegi párja az egyik szobában aludtak. A nyomozók emberölés bűntett kísérletével gyanúsítják megalapozottan a gyújtogatót, akit őrizetbe is vettek. Az asszony jelenleg is letartóztatásban van.