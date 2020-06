Újdonságokkal és Trianon-nappal jön az online Margó

Az esemény Facebook-oldalán élő közvetítések formájában ezúttal is sokszínű programokon vehetünk részt.

A Könyvfesztivál elmaradt, és az Ünnepi Könyvhetet is később rendezik meg, a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár viszont a szokott időpontban, ám az online térben várja az irodalom szerelmeseit öt napon át június 7-ig. Az esemény Facebook-oldalán élő közvetítések formájában ezúttal is sokszínű programokon vehetünk részt: többek közt Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Háy János, Krusovszky Dénes, Mécs Anna, Nádasdy Ádám, Selyem Zsuzsa, Spiró György, Szilasi László és Tompa Andrea legújabb köteteit is megismerhetjük, valamint a Libri-díjas Láng Zsolttal és Grecsó Krisztiánnal is hallgathatunk beszélgetést. Június 4-én Trianon-napot tartanak: mások mellett Ablonczy Balázs, Ungváry Krisztián és Zoltán Gábor beszél új könyvéről, s az Osiris Kiadó gondozásában megjelenő Trianon 100 című antológiát is bemutatják. Az esti órákban Török András ad elő Trianonhoz kötődő Fortepan fotókról. Lesz online tárlatvezetés a CSÁTH* A varázsló halála és a Felesleges Pillangó című kiállításokban, s ezúttal is elmaradhatatlanul érkezik a Margó Extra, amelynek keretében Orvos-Tóth Noémi, Török-Illyés Orsolya, Mácsai Pál, Grecsó Krisztián és Zoltán, valamint Eke Angéla mesél meghatározó olvasmányélményeiről. Hétvégén lesz gyerek főzőműsor, bemutatják az Amikor a kukák világgá mentek című mesekönyvet, majd Gryllus Vilmos zenél a legkisebbeknek. Mártonffy Zsuzsa: Akiknek két anyja van című, örökbefogadásról szóló könyvéről beszélget majd Ott Annával, és megismerhetjük a száztíz magyar költő verseit tartalmazó Lehetnék bárki című kötetet. Szombat este Sárközi Richárd slam estjén, vasárnap Tóth Krisztina: Csütörtök van című írásának karanténszínházi előadásán is részt vehetünk a képernyők előtt. Érdemes böngészni a programkínálatot, biztosan találunk köztük kedvünkre valót, és rövid időre talán a fesztivál hangulatát is az otthonunkba hozhatjuk.