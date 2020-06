Mirkóczki Ádám elhagyja a Jobbikot

Fia hitelezői rajta követelik a pénzüket.

Szilágyi István színművész meggyilkolása óta özvegyén, Joli nénin követelik a közműcégek, a különböző behajtók és végrehajtók a tartozásokat. Az idős asszony nemrég egy 430 ezer forintos közüzemi számlatartozásról kapott értesítést, amivel egyidejűleg érkezett egy 60 ezres NAV-elmaradás is. Most azonban kétmillió forintos tartozásról kapott számlát – írja a Ripost . Egy Facebook-csoport tagjai már összegyűjtöttek majdnem 180 ezer forintot az özvegynek, illetve jelentkezett egy család, aki elutalta az adóhatóságnak a követelt összeget. Az özvegy segítője, Baricz Dezső, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, a napokban egy több mint 2 millió forintról kiállított számlalevelet vett ki a postaládából. Ezt az idős asszony nem tudja kifizetni, mivel a nyugdíjának fele már így is a házra felvett 30 milliós hiteltartozás törlesztésére megy. A számla részletezőjéből kiderült, hogy a vízművek, a csatornázási művek és az egyik behajtócég is több százezer forintot követel az özvegyen, ezek összege meghaladja a 2 millió forintot. A levél tanúsága szerint 2016 óta egyetlen, az özvegy nevén lévő közműszolgáltatás után sem fizettek. Ráadásul az előzetesben lévő fia nevére is folyamatosan érkeznek a fizetnivalók. Úgy tudni, a férfi több cégnek is megengedte, hogy székhelyként használják az ingatlant.