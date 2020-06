Szilágyi István özvegye adóssághegybe keveredett, az idős asszony most 2 milliós tartozásról kapott számlát

Az ellenzék össztűz alá vette a Mészáros Lőrincnek juttatott milliárdos turisztikai támogatásokat az Országgyűlés keddi nyitányán.

Nem az ellenzéknek kell bocsánatot kérnie a veszélyhelyzet feloldása kapcsán, hanem Orbán Viktornak – ezt mondta az Országgyűlésben Szabó Tímea. A Párbeszéd frakcióvezetője szerint a kormányfőnek azért kellene exkuzálnia magát, mert a koronavírus megszüntetése előtt még több tíz milliárd forint közpénzt szórtak ki turizmusfejlesztés címén a haveroknak, elsősorban Tiborcz Istvánnak és Mészáros Lőrincnek, a veszélyhelyzet feloldásával párhuzamosan pedig alattomos jogkorlátozásokat vezetne be a kormány. – Nem tudja az ellenzék levenni a pártpolitikai szemellenzőt a koronavírus elleni védekezés kapcsán – mondta válaszában Dömötör Csaba. A Miniszterelnökség államtitkára szerint az ellenzék csiholt álhírt arról, hogy nem lesz parlamenti ülés, majd azért kritizálták a kormányt, hogy határon túli magyaroknak segítenek a vírus elleni védekezésben. Eközben ahol döntési helyzetben voltak, Budapesten, „úgy menekültek a felelősség elől, mint egyszeri szocialista politikus az újságíró elől az italboltba” – utalt a Hír TV munkatársa ellen elfutó Gurmai Zita MSZP-s képviselőre. Schmuck Erzsébet az LMP részéről arról beszélt, hogy miközben két kulcsiparágban, az autóiparban és a turizmusban szűnt meg a legtöbb munkahely, a kormány semmit nem tett az állástalanokért. Ez a két fejlemény megmutatta, hogy az „összeszerelő ország” nem működő modell, a kis-, és középvállalkozásokat kellene támogatni, ehhez képest a kormány még mindig rossz irányt követ, a közmunkaprogramot akarja bővíteni. Majd ő is felemlítette Mészáros Lőrinc busás állami támogatását. Schanda Tamás, az innovációs minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, 2010 előtt volt életképtelen a magyar gazdasági modell, majd megismételte Orbán Viktor ígéretét, hogy annyi munkahelyet teremt az állam, amennyi a vírus miatt kialakult gazdasági krízis nyomán megszűnik. Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint Trianon kapcsán emlékezni kell, de el kell utasítani a magyar társadalmat megosztó politikát is, ami a Fidesz tíz évét jellemzi. Ez vezetett szerinte oda, hogy meggyalázhatták néhány napja a roma holokauszt emlékművét, hogy egy tragédia kapcsán nyíltan rasszista tüntetést tarthatnak Budapesten a rendőrség asszisztálása mellett. – Tanuljanak Trianon történetéből, fejezzék be a nemzet megosztását – mondta, hozzátéve, hogy „amíg propaganda minisztérium van, egészségügyi minisztérium nincs, addig erre nincs esély”. Rétvári Bence Emmi-államtitkár válaszában a 2006-os zavargások rendőri túlkapásait idézte fel, mondván ekkor sehol nem volt a nemzeti összetartozás, csakúgy, mint akkor, amikor Gyurcsány Ferenc kormányfőként 2004-ben a határon túli magyarok kettős állampolgársága ellen kampányolt. - Tíz éve a jobbikosokat nácizták, most velük indulnak egy választáson – mondta. Jakab Péter, a Jobbik elnök-frakcióvezetője azt mondta, a kormány maszkot nem tudott kiküldeni az állampolgároknak, nemzeti konzultációs kérdőívet igen, természetesen ismét Soros Györgyről. A 2021-es költségvetésben 2000 milliárd forint állami beruházás van, ami majd a „haveroknak” jut, miközben 300 milliárd forinttal emelik a lakossági terheket. Száz milliárd forintot költenek majd propagandára, ahelyett, hogy elkezdenének kormányozni, mert jövőre mindenkinek rosszabb lesz, csak a kormány haverjainak nem. Dömötör Csaba válaszában azt mondta, a Jobbik is küldött annak idején 4.2 millió háztartásba levelet. A kormány munkája nyomán csökkent a szegénység kockázatának kitettek száma, csökkent a bűncselekményeké is, miközben emelkedtek a bérek. Szászfalvi László (KDNP) a trianoni békedöntésről emlékezett meg. Szijjártó Péter külügyminiszter válaszában azt hangsúlyozta, a kormány célja, hogy minden környező országgal jó legyen a viszony, mert ez használja a határon túli magyarok érdekét is. Ehhez két dolog kell: a kölcsönös tisztelet és a közös sikerek. A történelmi tényeket nem szabad letagadni, ezt a magyar kormány mindig el fogja utasítani – mondta. Végül – micsoda meglepetés – Halász János a Fidesz-frakció nevében jelezte, hogy teljes mértékben támogatják az új nemzeti konzultációt. Szijjártó Péter a kormány nevében nyugtázta, hogy jól védekeztek.