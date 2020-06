Medvével küzdő bika és hatalmas felhőből kiugró oroszlánszobrokat rendel az MNB

Egyszereplős pályázattal ékesíti a jegybank a Magyar Telekom korábbi székházát.

Magyarországon is lesz egy monumentális harcoló medve-bika szobor a Krisztina körúton a volt Telekom-székház előtt, míg az épület aulájába egy harmincméteres felhőből kiugró kilenc oroszlán kerül – írta a G7.hu a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy gazdasági szereplőre szabott közbeszerzéséről. A tőzsdék épületei előtt világszerte a támadó állatokat, illetve az állatok harcát ábrázoló alkotásokkal díszítik, a legismertebb New-York-i bika szobor, de például a frankfurti tőzsde előtt is egymással küzdő medvét és bikát ábrázoló szobor áll. Az április végén az MNB-Ingatlan Kft. által kiírt eljárásban a jegybank cége azt kérte a Közbeszerzési Hatóságtól, hogy az engedélyezze a két szobor és egy szoborcsoport beszerzését hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban. Ezt azzal indokolták, hogy a szobrok olyan egyedi művészeti alkotások, amelyeket csak egy meghatározott gazdasági szereplő szállíthat le. Ez a társaság pedig nem más, mint a számos köztéri szobráról, a többi közt a Ferencváros stadionja előtti sasról ismert művész, Szőke Gábor Miklós cége, a Dante Birodalom Kft. A G7.hu cikkéből az is kiderült, hogy a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jelenlegi Szabadság téri épületénél is van egy hasonló tematikájú bronz plasztika. Azt nem tudni, hogy költözne a tőzsde, azonban a gazdasági portál szerint minden arra utal: a kívül-belül feldíszítendő egykori budai Telekom-székház közvetve a jegybank, illetve annak egy alapítványa tulajdonába került.