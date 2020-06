Az idősotthonokban fertőzöttek fele már meggyógyult

A zenészek szerint ők sosem voltak és nem is lesznek fideszesek, és maguk is meglepődtek a gyors ügyintézésen. Az operatív törzs mindenkit biztatott.



Megszólalt a Tankcsapda együttes az autós koncertjeik körül kialakult botrányról; a zenészek saját YouTube-csatornájukon igyekeztek megértetni, hogy miért is tarthattak a hétvégén ők ilyen előadásokat egy azóta hatályát is vesztett jogszabály alapján – vette észre a „Tank TV” különkiadását a 24.hu . A zenekar tagjai felháborodtak az őket a közösségi oldalakon ért „támadások, rosszindulatú cikkek, kommentek” miatt. A Facebook-ra is feltett videóban elmondták: az autós koncertek ötlete tőlük jött, ők ezt átadták a menedzsmentnek, onnan a szponzorokhoz, így a Molhoz, és a szervező ügynökséghez került. Ecsetelték, hogy a javaslat rengeteg ember kezén átment, mire végül megszületett a döntés, ami őket magukat is meglepte. Arról, hogy más együttesek, énekesek, így például a Nox egykori énekesnője, Péter-Szabó Szilvia miért nem tarthattak ilyen koncerteket, a rockzenészek azzal magyarázták:

ilyen koncertet nem lehetett szervezni a járványügyi szabályok miatt, és a Tankcsapdának is csak tesztjelleggel engedélyezték a bulikat, hogy kiderüljön, meg lehet-e csinálni, működik-e ez a koncepció.

– Bármennyire is sokan így képzelik, de nem az történt, hogy a zenekar valamelyik tagja felhívta a miniszterelnököt, aki aztán némi sopánkodás közepette azonnal intézkedik – magyarázkodtak a közösségi oldalakon csak Lex Tankcsapdaként is emlegetett szabályozással kapcsolatban. Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról szóló 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet május 29-én lépett hatályba és 31-én hatályát is vesztette. Pont a Tankcsapda által tartott két koncertet követően. A jogszabályban nincs szó semmilyen kísérletről vagy tesztről, sőt a Tankcsapdáról sem. Az előírást a koronavírus-járványban hozott korlátozások feloldását követő újabb enyhítésként jelentették be az operatív törzs május 29-i tájékoztatóján. Ott Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa ismertette, hogy a Magyar Közlönyben megjelentek az új járványügyi kormányrendeletek.



„Elhárult minden akadály azelőtt, hogy autós könnyűzenei koncerteket tarthassanak országszerte” – emelte ki Kiss Róbert.

Arról is szó esik a videóban, hogy a zenekar három tagja nem kért gázsit az autós koncertekért, csak a technikai személyzetet fizették ki, mert ők most a járvány miatt alig tudnak pénzt keresni. – Ha nekünk valaki segített, azt megköszönjük neki, és nagyon hálásak vagyunk, és hangsúlyozom, ha ez éppen egy baloldali párt vezetése alatt történt volna, akkor nekik köszönnénk meg, így egy jobboldali pártnak köszönjük meg. Minket az érdekel, hogy összehozzuk az embereket – mondta a videóban Sidlovics Gábor, a debreceni zenekar gitárosa. Fejes Tamás dobos hozzátette: