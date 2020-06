Letartóztatásban marad a férfi, aki sportolókat támadott meg a Hármashatár-hegyen

A bíróság szerint feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna.

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal meghosszabbította annak a férfinak a letartóztatását, akit a Hármashatár-hegyen elkövetett támadások miatt felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsítanak – közölte a Fővárosi Törvényszék. A közleményben felidézik: a megalapozott gyanú szerint a férfi több alkalommal támadott meg futó, kerékpározó és kiránduló személyeket a Hármashatár-hegyen. Áldozatait szidalmazta, meglökte, megütötte és volt olyan eset is, amikor tőrkéssel fenyegette, ismeretlen anyagot tartalmazó spray-vel szembe fújta, vagy vascsővel, illetve fadarabbal próbálta megütni őket. A nyomozás folyamatban van, a tényállás teljeskörű felderítéséhez a férfi folytatólagos kihallgatása, tanúvallomások és szakértői vélemény beszerzése szükséges. A férfi egzisztenciális körülményei tisztázatlanok: igazolt jövedelemmel nem rendelkezik, nem lakik a bejelentett lakcímén, bevallása szerint a hűvösvölgyi reptér mögötti erdős területen él. A bíróság szerint minderre, valamint a bűncselekmény jellegére és a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel továbbra is megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna. A bíróság döntése alapján a gyanúsított terhére rótt többrendbeli cselekmény, illetve az igazolt jövedelem hiánya a bűnismétlés veszélyét a továbbiakban is megalapozza. A végzés nem végleges.