Trump elveszítette a Pentagont

Bulgáriában nem fogják meghosszabbítani a rendkívüli járványhelyzetet.

190 ezer diák térhet vissza az iskolába Szlovéniában

Szlovéniában minden általános iskolás újra iskolába járhat szerdától – derült ki a válságstáb sajtótájékoztatóján. Az országban május 18-án indult meg az oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, május 25-től pedig a kilencedikesek is visszatérhettek az iskolapadokba. A legújabb rendelet szerint hétfőtől a negyedikesek és ötödikesek, szerdától pedig már hatodikosok, hetedikesek és nyolcadikosok is járhatnak iskolába, összesen 190 ezer diák. A tanulóknak nem kell maszkot viselniük, a tanároknak azonban ajánlott – közölte sajtótájékoztatóján a válságkabinet. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában kettővel, 1477-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma az országban, és senki sem halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma így 109 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze öten vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon. Az egyik fertőzött annak a maribori kisfiúnak a rokona, aki anyjától kapta el a vírust. A fiú egész osztályának és tanítójának is két hétre házi karanténba kellett vonulnia. A szlovén sajtó szerint a családot egy Németországból hazatért rokon fertőzte meg a Covid-19 betegséggel. A másik fertőzöttet is Mariborban diagnosztizálták, ezt megelőzően a városban már egy hónapja nem jegyeztek fel új koronavírus-fertőzöttet.



Már 2095-en gyógyultak meg Horvátországban

A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet sem az országban, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 2246, a járvány halálos áldozatainak száma 103 maradt. Az országban negyedik napja nincs új fertőzött. Az első fertőzés pontosan száz nappal ezelőtti megjelenése óta 2095 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 17-en vannak kórházban, közülük négyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 55. Zágráb április végétől és május elejétől – szigorú óvintézkedések mellett – fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot. Múlt csütörtökön teljesen megnyitotta határait több uniós ország, köztük Magyarország előtt is, hogy megpróbálja megmenteni a turizmus ágazatát, amely az ország bruttó hazai termékének (GDP) közel 20 százalékát adja. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 33 ezer turista tartózkodik az országban, ami 89 százalékkal kevesebb, mint tavaly június 1-jén volt. A Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap arról írt: ha nem indul be a nyári idény, néhány nagyobb szálloda inkább bezár, vagy kis sem nyit, ha le kell engednie az árakat, mert azzal csak a veszteségeit növelné.

Enyhítések Szlovákiában

Újabb, a Covid-19 betegség terjedésével összefüggésben bevezetett korlátozásokat oldottak fel szerdán Szlovákiában, egyebek mellett lehetővé téve a sportrendezvények megtartását, és enyhítve a szájmaszk kötelező viselésére vonatkozó előírásokat. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) pontosított adatai szerint június 3-tól a külső sportpályák után megnyithattak a fedett sportlétesítmények, a nyilvános edzőtermek, a strandok, az uszodák, az állatkertek fedett részei, a kaszinók, illetve lehetővé vált a nézőket fogadó sportrendezvények megtartása is. Szerdától enyhültek a mozik, a színházak és más művészeti rendezvények, illetve az istentiszteletek látogatóinak számbeli korlátozására vonatkozó rendelkezések, már nem lesz kötelező bennük a 2 méteres kötelező távolságtartás, melyet az úgynevezett „sakktáblás ülésrend” vált fel. Enyhültek a szájmaszk kötelező viselésére vonatkozó előírások is: szabadtéren már nem lesz kötelező viselni, abban az esetben, ha lehetséges a 2 méteres távolságtartás. Ez a távolság eddig 5 méter volt. Kötelezőből önkéntessé vált a taxisok számára az, hogy elszigeteljék a sofőr és az utasok közti belső teret. Megszűnt az éttermek nyitvatartását este 10 óráig korlátozó előírás is. Igor Matovic szlovák kormányfő keddi bejelentése szerint a központi válságstáb a jövő héten hoz döntést arról, hogy feloldják-e az országban márciusban bevezetett rendkívüli helyzetet. Szlovákia a múlt héten néhány szomszédos és más ország – köztük Magyarország – viszonylatában bevezette, hogy egymás állampolgárai 48 órás időtartamra karanténba vonulás kötelezettsége és negatív Covid-19 teszt felmutatása nélkül utazhatnak a másik országba. Ez az intézkedés keddtől Magyarország és Csehország viszonylatában annyiban bővült, hogy a Szlovákiába beutazóknak már nem kell igazolniuk, hogy a másik országban állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek. Az enyhítés leginkább azokat a szlovák állampolgárokat érinti, akik életvitelszerűen a szomszédos országban élnek, de állandó lakhelyük nem ott van bejelentve. A szerdán első hivatalos útján Csehországban tartózkodó Igor Matovic bejelentette, hogy csütörtöktől teljes mértékben megnyitják határaikat egymás állampolgárai előtt. Közben Szlovákiában az elmúlt héten is viszonylag alacsony szinten maradt a koronavírussal újonnan diagnosztizáltak napi átlaga, ez a szám már mintegy öt hete öt alatt van, az elmúlt egy hétben pedig több olyan nap volt, amikor egyetlen új esetet sem diagnosztizáltak. A nemzeti egészségügyi információs központ honlapján szerdán közölt adatok szerint kedden három, az elmúlt három napban pedig együttvéve négy személynél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, így jelenleg – a korábbiakkal együtt – már 1525 megfertőződött személyt vettek nyilvántartásba. Közülük hivatalosan 1375-et gyógyultnak nyilvánítottak, utóbbiak száma mintegy öt hete minden nap meghaladja vagy megegyezik az újonnan regisztrált fertőzöttekével. A kór elismert halálos áldozatainak száma 28, és eddig már több mint 181 ezer vírustesztet végeztek el.

Fokozatosan oldják fel a korlátozásokat Bulgáriában

Bulgáriában nem hosszabbítják meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli járványhelyzetet, amelynek hatálya június 15-ével lejár – jelentette be szerdán Bojko Boriszov kormányfő. A politikus a kormány ülése előtt elmondta, hogy minden korlátozást feloldanak, csupán a társadalmi távolságtartást és a maszkviselést kell fenntartani. Az országban hetven nappal ezelőtt tartottak utoljára teljes értékű kormányülést. Bulgáriában március 8-án regisztrálták az első koronavírus-fertőzést. Március 13-tól május 14-ig rendkívüli állapot volt érvényben. Jelenleg rendkívüli járványhelyzet van hatályban, a korábbi korlátozásokat fokozatosan feloldják. A nyár közeledtével megnyíltak az éttermek, a bárok, kávézók, a gyermekintézmények, és a sportközpontok belső terei, elkezdtek kinyitni a színházak és a koncerttermek, de csak helyiségeik területének egyharmadán, illetve szabadtéri részük felén. A diszkók és az éjszakai lokálok viszont továbbra is zárva vannak. Június 5-től rendezhetnek labdarúgó-mérkőzéseket a profi liga első- és másodosztályában. Nézők csupán a stadionok befogadóképességének harminc százalékán tartózkodhatnak. Továbbra is kötelező a társadalmi távolságtartás, valamint a szájmaszk viselése a zárt tereken és a közösségi közlekedésben. Bulgáriában egy nap alatt 22-vel emelkedett az igazolt fertőzettek száma, amely szerdán 2560 volt. Eddig 146-an haltak meg Covid-19-betegségben.