Túrabakancs és hazaszeretet: dokumentumfilmen Rockenbauer Pál életműve

Több mint három évtizede hunyt el Rockenbauer Pál természetfilmes, ám életműve ma is eleven. Ezt mutatja be Gyenes Károly dokumentumfilmje, az Ércnél maradandóbb, ami ingyenesen nézhető meg a Vimeo videómegosztón.

„Indulj el egy úton, én is egy másikon” – ha ezt a csángó népdalt a Muzsikás együttes előadásában lehunyt szemmel hallgatjuk, és megjelenik előttünk egy kép, amint az egykori postai hálózatszervező, Tolnai Ferenc egy egykerekűvel méri a távolságot, hátán nagy csővázas hátizsákkal, ráadásul Sinkó László színművész hangját is hallani véljük, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy Rockenbauer Pál egyik – az 1979-ben készült Másfélmillió lépés Magyarországon, vagy az 1986-ban forgatott ...és még egymillió lépés című – televíziós sorozatának a képei égtek a tudatalattinkba. Volt rá bőven alkalom: az 1981-ben bemutatott Másfélmillió lépés... a Magyar Televízió egyik legsikeresebb sorozata lett, tizenhat ismétlést élt meg, több generáció is látta. Bár 76 nap alatt eljutni a Zemplénből, a Nagy-Milictől az Írott-kő alatti Szent Vid-hegyig ma is komoly teljesítmény, amiről önmagában is lehet filmet készíteni, a Másfélmillió lépés... több ennek dokumentálásánál, vagy az Országos Kéktúra és a természetjárás népszerűsítésénél.



Rockenbauer Pál igazi világjáró volt: megjárta többek között Mongóliát, a Déli-sarkot, Afrikát, hegyeket mászott meg és lemerült a tengerbe is – mindezekről a magyar televíziós természetfilmezés megteremtőjeként több filmet is készített. Nemcsak Sir David Attenborough vagy Cousteau kapitány ambícióival, de azok tudásával és képességével is rendelkezett, mindössze annyi volt a különbség, hogy messze nem olyan kedvező feltételek között alkothatott, mint nyugat-európai kortársai. A Magyar Televízióban a természetfilmeseket már akkor is csodabogárnak tartották, a nemzetközi és a hazai sikerek ellenére is mindig könyörögni kellett a filmes nyersanyagért, a költségvetés kapcsán a BBC-re még gondolni sem volt illő, és akkor a honoráriumokat nem is említettük. Ilyesfajta ellenszélben született meg az első magyar expedíciós sorozat, az 1966-os Levante vizein, A Déli-sarkvidéken jártunk 1969-ben, vagy az 1973-as A napsugár nyomában. 1978-ban Rockenbauer Pál már klasszikusnak számított: Hofi Géza akkor készített paródiát a Szibériában bekötött szemmel virágot szedő „Beckenbauerről”. Ám mindezeket a mai napig elhomályosítja a Másfélmillió lépés..., amivel Rockenbauer és alkotótársai valamit nagyon eltaláltak.

Rockenbauer Pál az egyik szereplővel Fotó: FILMDZSUNGEL STÚDIÓ

„Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb, s a királyi gúlák ormánál magasabb, éhes záporeső, bamba-dühös vihar el nem döntheti ezt, állja a végtelen évek hosszú sorát s a rohanó időt” – Kosztolányi Dezső fordításában Horatius ekként „prófétál” Rockenbauer sorozatáról, mindenesetre Gyenes Károly e sorokat idézi filmjében, az Ércnél maradandóbban a barátai által Rokinak becézett természetfilmesről. Roki alkotótársai – a nem éppen könnyű felszerelést is cipelő Stenszky Gyula és Szabados Tamás operatőr, Faludi Sándor hangmérnök – mellett megszólal Tolnai Ferenc is, aki bevallja, akár egy döglött kutyát is végigcipelt volna a fél országon Roki kedvéért, és természetesen Sáfrány József rendező is, aki Roki asszisztenseként már végigjárta egyszer a túra útvonalát, terepszemlét tartva. A Másfélmillió lépés... ugyanis szigorú forgatókönyv és technikai forgatókönyv alapján készült, előre meghatározták, mit mutatnak meg, kik szólalnak meg az állandó szakértők (többek között Juhász Árpád geológus és Dercsényi Balázs művészettörténész) mellett. Mégis, a tervszerűség és a résztvevők fegyelmezettsége helyett a nézők a természetességet láthatták, és az őszinte rácsodálkozást az országra (és nem csupán annak természeti szépségeire).

A Rockenbauer Pál-emlékfa Fotó: FILMDZSUNGEL STÚDIÓ

Infó: Ércnél maradandóbb (2019), rendező: Gyenes Károly. Ingyenesen megnézhető a Vimeón. Megismerni az országot, az embereket, érthető, egyszerű, befogadható szöveggel bemutatni a látottakat, mindezt szeretetteljesen – Rockenbauer Pál kultuszfilmsorozatának „mindössze” ennyi a titka Roki személyiségén és a megfelelő alkotótársak kiválasztásán túl. A magától értetődő hazaszeretet. Papp János színművész – aki hasonlóan a már elhunyt Sinkó László színművészhez nagy túrás – Váci Mihály sorait idézve úgy vélte: Rockenbauer filmje képes volt bemutatni, hogy „Van egy másik, híreken túli Magyarország”. A nagy-milici – akkor még dülöngélő – kilátó mindenesetre azóta sem épült meg, hogy Rockenbauerék nekivágtak a nagy útnak. Igaz, azóta épült egy a Kis-Milicen.