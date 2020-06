Ellentétes az EU adatvédelmi jogszabályával a sürgősségi kormányrendelet

A kormánynak szélesebb jogköre lesz a jövőben egy egészségügyi válsághelyzetben, mint háború idején – hangzott el a veszélyhelyzet feloldásáról szóló törvényjavaslatok parlamenti vitájában.

Estébe nyúlóan vitáztak a képviselők az Országgyűlésben a felhatalmazási törvény visszavonásáról. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára expozéjában arról beszélt, a magyar parlamentarizmus erejét mutatja, hogy ezt a törvényjavaslatot a veszélyhelyzet megszüntetéséről most tárgyalhatják, egyben a védekezés sikerességét is. Mint mondta, minden ország hozott különleges jogrendi intézkedéseket, Magyarországgal kapcsolatban még a Velencei Bizottság is megállapította, hogy alkotmányos garanciákat tartalmaznak a jogszabályok. Megismételte, hogy a veszélyhelyzetnek azért nincs határideje, mert ha esetleg a parlament a betegség miatt működésképtelenné vált volna, nem lehetett volna jogszerűen meghosszabbítani, ha lejár a meghatározott időtartam. Majd az ellenzéket bírálta, amiért álhíreket terjesztettek a parlament ülésének felfüggesztéséről. A különleges jogrend alatt mintegy 140 rendeletet fogadott el a kormány, ezek egy negyedét tudta volna a kabinet a felhatalmazási törvény hiányában meghozni. – A veszélyhelyzettel kapcsolatban a legfőbb vád az volt, diktatúrát vezet be. Milyen diktatúra az, amit két hónap alatt önként szüntet meg a kormány? – kérdezte. A Fidesz vezérszónoka, Bajkai István már főleg az ellenzék ekézésével volt elfoglalva, arról beszélt, a veszélyhelyzetben az ellenzéki önkormányzatok elbocsátásokat, megszorításokat hajtottak végre, „Kun Béláig visszamenő hagyományokat” emlegetett az ellenzék kapcsán. Lukács László György a Jobbik részéről azt mondta, nem is lett volna szükség a veszélyhelyzeti felhatalmazásra, hiszen a parlament valóban zavartalanul ülésezhetett. Az átmeneti törvényekről úgy fogalmazott, hiányzik belőle az egészségügy helyzetének rendezése, pedig a járványhelyzet megmutatta, hogy erre szükség lenne. Az egészségügyi felhatalmazás új szabályai pedig annyira pontatlanok, hogy azokat a kormány gyakorlatilag bármikor bevezetheti, ez akár azt is jelezheti a képviselő szerint, hogy őszre nagyon komoly tömeges elégedetlenséggel a kormány. Erre utal az is, hogy a veszélyhelyzeti intézkedések egy része a munkavállalói jogokat csorbítaná, a közintézmények irányítását vonná még szorosabbra. A Jobbik szerint nem elég, hogy a tisztifőorvos javaslatára a kormány csak úgy a Magyar Közlönyben kihirdesse az új egészségügyi válsághelyzetet, annak indokairól előzetesen legalább a kormány egy tagjának be kellene számolnia a parlamentben. Hollik István (KDNP) szerint szükség volt a koronavírus-törvényre, aki mást állít, nem mond igazat. Az ellenzéket csak a hatalom megszerzése érdekelte ebben a helyzetben is, mint 2010 óta mindig – fogalmazott. Majd a Pesti úti idősek otthonával példálózott az ellenzék „alkalmatlanságát” emlegetve. Harangozó Tamás szocialista képviselő szerint a kormánypárti képviselők eddigi felszólalásai azt mutatják, el sem olvasták az összesen 157 oldalas törvényjavaslatot az átmeneti törvényekről, mert nem beszéltek róla. Szerinte bebizonyosodott, hogy az MSZP korábbi, június 15.-i határnapja a veszélyhelyzetre megalapozott volt, hiszen nyilvánvaló, hogy nagyjából ekkor fogja a parlament megszüntetni azt. – Meghallgatnám a kormánypártiakat, amikor a jelenlegi ellenzékből álló kormány kérne határidő nélküli felhatalmazást – mondta. Szerinte alkotmányellenes is az átmeneti törvényekről szóló javaslat, mivel egészségügyi válsághelyzetben a kormánynak szélesebb jogköre lesz, mint háború idején, ráadásul a katonaságnak fegyverhasználati joga is lenne. (Ez a 334. paragrafusból derül ki, a törvény szerint a „honvédség fegyverhasználati joggal látja el” a veszélyhelyzettel, egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos feladatokat.) Ezt Harangozó Tamás szerint bizonyára az a kényszer indokolta, hogy a tömeges rendőrségi leszerelések miatt a kormány ma is a honvédséggel lát el rendészeti feladatokat, például a határvédelemben. Arató Gergely, a DK vezérszónoka szerint a járványügyi intézkedések sikeresek voltak, azokat az ellenzék támogatta, sőt többet közülük hamarabb sürgetett már, mint a kormány bevezette őket. A képviselő szerint ugyanakkor a Fidesz célja kezdetben is az volt már, hogy ne jöjjön létre nemzeti egység az ügyben, ezért nyújtottak be olyan javaslatot a veszélyhelyzetről, amit az ellenzék semmiképpen nem tudott támogatni. – Lett volna helye annak, hogy levonjuk a tanulságot a mostani válsághelyzetből. Egy jó minőségű szabályozás is kerülhetett volna a parlament elé ennek eredményeképpen, de ehelyett csak az történik, hogy a kormány megadja magának azt a felhatalmazást, amire valószínűleg régóta vágyott – mondta. Keresztes László Lóránt LMP-frakcióvezető azt mondta, a leggyorsabban az önkormányzatok reagáltak a járvány terjedésére, a maszkokat is ők kezdték el először szétosztani, miközben a kormány többletterhekkel és megszorításokkal sújtotta őket. A képviselő szerint az Országgyűléshez méltatlan módon fogalmaztak meg aljas vádakat a kormánypártok részéről az ellenzék felé, miközben helytelen volt az ellenzék egy részének diktatúrázása is. Az LMP szerint ugyanakkor elképesztő módon csorbítaná a munkavállalói jogokat a kormány a veszélyhelyzetben, ez elfogadhatatlan.