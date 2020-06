A honvédség és a belügy is felteszi a kezét, amikor Mészáros Lőrinc úszásképes harckocsijairól kérdezik

Nem mi adtuk el, nem hozzánk tartozik – üzente mindkét tárca, amikor a bicskei birtokon álló harcjárművekről kérdezték őket.

A Kft. a hetilap kérdésére sem árulta el, hogy kié a két páncélos, és azokat mire, milyen engedélyek birtokában használhatják fel. A Mészáros Csoport az érdeklődésre úgy válaszolt, hogy „Magánterületen található ingóságokról nem áll módunkban tájékoztatást adni.”

Vadai Ágnes, a DK képviselője is nekirugaszkodott a témának, és Pintér Sándort Orbán Viktort is megkérdezte:

Hatástalanítva, polgári célra átalakítva minden további nélkül lehet vásárolni ilyen harcjárművet – mondta kérdésünkre egy névtelenséget kérő szakember, aki szerint a fenti árnál olcsóbban is, akár 2 millió forintért lehet szerezni BDRM-2-et civil vásárlóként. A nyilatkozó azt is határozottan állította, hogy az ehhez hasonló, használhatatlan, inkurrens harci járműveket és eszközöket rendszerint a honvédség értékesíti itthon, és ezután kerülnek a piacra. Arra, hogy valaki miért venne ilyet, a szakértő azt mondta, a gyűjtőknek, kiállítóknak éri meg ezt a típust vásárolni. Persze, a 4X4-es hajtású, úszásképes harckocsi igazi erőgép, amit akár műszaki mentésnél is lehet használni. Az ismeretlen hátterű páncélosokról csütörtökön a hvg.hu is írt.