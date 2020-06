Új gyanúsítottja van a 13 éve elrabolt Madeleine ügyének

Mark Esper védelmi miniszter ellenzi a katonaság bevetését a tüntetők ellen. Szerdára sokat javult a helyzet az amerikai nagyvárosokban.

Sok egyházi vezető bírálta a Szent János templomnál történteket . Wilton Gregory washingtoni érsek azt is kifogásolta, hogy Trump kedden felkereste a Nemzeti Székesegyház II. János Pál kápolnáját. Az érsek szerint ezzel az elnök manipulálta a katolikus intézményt. A néhai pápa szobránál mellesleg kínos jelentre került sor, amikor az elnök rászólt a first ladyre, hogy mosolyogjon, de Melania Trump csak egy kényszeredett félmosolyra volt képes. Az események kapcsán Ferenc pápa is felemelte szavát a rasszizmus ellen, ugyanakkor az erőszakos megmozdulásokat is elítélte. Boris Johnson brit kormányfő azt mondta, hogy megérti a rasszizmus miatt tiltakozó amerikaiakat. Kedden többnyire békés tüntetésekkel folytatódott a George Floyd múlt hétfői meggyilkolása nyomán kirobbant tiltakozás. Houstonban hatvanezres tömeg gyűlt össze, amelyhez Floyd rokonai is csatlakoztak. Los Angelesben, Philadelphiában, Atlantában, Seattle-ben és Minneapolisban sokezres nagygyűléseket tartottak. Több helyen, így St. Paulban és Denverben a helyi rendőrfőnök is csatlakozott a békés felvonuláshoz. Másutt is előfordult, hogy a tüntetők és a rendőrök közösen imádkoztak, illetve öleléssel, kézfogással fejezték ki összetartozásukat. A Reuters megrendelésére az Ipsos által készített felmérés szerint az amerikaiak 64 százaléka támogatja a békésen demonstrálókat. Ugyanakkor nem mindenhol sikerült megőrizni a nyugalmat: Seattle-ben, Portlandban, Atlantában, New Yorkban és másutt is könnygázzal kellett feloszlatni a tömeget. A korábbiaknál kevesebb helyen, de még mindig volt példa fosztogatásra. Országszerte ismét több száz embert vettek őrizetbe. George Floyd hatéves lánya, Gianna szerint „apa megváltoztatta a világot”. Az interneten terjedő videón a gyermek Floyd barátja, egy volt híres, NBA-bajnokságot is nyert kosárlabdázó nyakában ülve látható. Stephen Jackson megígérte, hogy gondoskodni fog az apa nélkül maradt kislányról. A gyermek anyja, Roxie Washington Minneapolisban azt mondta, azt szeretné, ha a világ nem harci kiáltásként emlegetné George Floyd nevét, hanem jó emberként és jó apaként emlékezne rá. Minnesota demokrata párti kormányzója, Tim Waltz szerdán felkereste a gyilkosság helyszínét, Minneapolis polgármestere, Jacob Frey pedig elrendelte a városi rendőrség teljes átvilágítását. Az elmúlt évek statisztikái alapján Minneapolisban a rendőrök hétszer gyakrabban alkalmaztak fizikai erőszakot a feketék, mint a fehérek ellen.