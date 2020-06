Felhizlalták a német mentőcsomagot: majdnem a teljes magyar GDP-t odaadják a cégeknek

Ez az összeg duplája a tervezettnek.

Tavaly októberben még úgy nézett ki, hogy a Pénzügyminisztérium 26 milliárdosra tervezett várba költözése 47,5 milliárd forintból valósulhat meg. Ez az összeg bő fél év alatt további hét milliárd forinttal ugrott meg, jelenleg – úgy tűnik – a végszámla meghaladhatja az 54,5 milliárd forintot. Mivel a beruházásnak még nincs vége, tovább drágulás sem zárható ki 2022-ben. Csak az idén ugyanis 18,6, jövőre pedig további 10,7 milliárd forintot akar elkölteni a kormány a Budai Várban, a Mátyás-templom tőszomszédságában lévő egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium épületére. Bár a 2021-es költségvetés tervezetéből eltűnt az „egykori Pénzügyminisztérium felújítási” előirányzata, viszont szerepel egy kiadási tétel „szentháromság téri ingatlanberuházás” néven két másik pénzügyminisztériumi kiadás között. Innen tudható, hogy a jelenlegi, a járvány által is sújtott nem túl rózsás gazdasági helyzetben is folytatódik e nemzetgazdasági szempontból meghatározó beruházás, amelyre az elmúlt években már elköltöttek 25,2 milliárd forintot. A kormány arra törekszik, hogy minél több kormányzati szervet költöztessen fel a várba. Ennek első lépése még 2000 tájékán a Sándor-palota felújítása volt , amely Orbán Viktor 2002-es választási veresége után mégsem lett miniszterelnöki rezidencia, hanem a köztársasági elnök költözött be. A 2010-es kormányváltást követően a régi tervet a miniszterelnök leporolta, így költözött be tavaly a Miniszterelnökség a Karmelita kolostorba. Az épület átalakítását és egy teljesen új szárny építését is magába foglaló beruházás mintegy 30 milliárd forintba került a kormány szerint. A miniszterelnök ugyan már másfél éve használja az épületet, a beruházással mind a mai napig nem számoltak el. A miniszterelnökség mellett a várba költözne a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium is. Előbbi projekt csak nagyon lassan halad, míg a PM régi-új épületének felújítása folyamatos. A kormány minden kiadást a jövő évi költségvetésben „gazdaságvédelmi intézkedésként” próbál eladni, ez alól a PM rekonstrukciója sem kivétel: a 2021-ben esedékes 10,7 milliárdot is a „gazdaságvédelmi” alapban számolták el. A PM-székház is egy tipikus NER-es látványberuházás: drága, viszont a minisztérium elhelyezésére nem elegendő. A projekt eredetileg 26 milliárdos beruházásnak indult 2016-ban, most tartunk 54 milliárdnál, már a gazdaságvédelmi kiadásokat is beleszámítva. A PM elvárásai szerint így viszont lesznek az épületben parkolók, éttermek, könyvtár, irattár és reprezentatív terek is a hivatalos fogadásokra. Ha el is készül az új székház, akkor sem lesz elegendő hely az összes minisztériumi alkalmazott befogadásra. A tárca létszáma ugyanis tavaly 1715 főre rúgott, ám a régi-új épület mindössze 800-1000 főt lesz képes befogadni 21. századi irodai színvonalon, a 19. századi elegancia keretei között. Igaz, időközben csökkent a PM létszáma, ugyanis egy komplett államtitkárság került át az innovációs tárcához, de a legfrissebb (2019. első negyedéves) nyilvános adatok szerint így is dolgozik a minisztériumban 1685 fő. A tárca munkatársai jelenleg is több épületben vannak elhelyezve. A 2016-os tervek szerint a V. kerület József nádor téri épületben dolgozók költöznének a várba, a többiek pedig a helyükön maradnának. Akkor szó volt arról is, hogy a kiüresedő épületeket értékesítik – így csökkentve a költségeket –, de ez például a Miniszterelnökség esetében sem történt meg, így valószínűbb, hogy a József nádor téri palota hosszabb távon az állam tulajdonában marad.