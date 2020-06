345,44 forinton az euró

80 milliárd euróról indult a tárgyalás, a végén sokkal több lett.

Megállapodtak egy 130 milliárd eurós (mintegy 45 ezer milliárd forintos) gazdaságösztönző csomag elfogadásáról a német kormánypártok a koronavírus-járvány okozta negatív hatások csillapítása érdekében - jelentették be szerda este Berlinben. Angela Merkel kancellár arról számolt be, hogy a koalíciós partnereknek sikerült kompromisszumra jutniuk a vitás kérdésekben, és így megnyílt az út a nagyszabású csomag elfogadása előtt, amely lényegesen nagyobb volumenű a többi euróövezeti országban jóváhagyott hasonló intézkedéseknél. Merkel szerint "bátor válaszlépésről", "jövőbe tekintő" csomagról van szó, amely élénkíteni fogja a fogyasztást és a beruházásokat, plusz forrásokhoz juttatja az önkormányzatokat, illetve a családok terheit is csökkenti. A hozzáadottérték-adó (Magyarországon: áfa) mértékét ideiglenesen 16 százalékra szállítják le a jelenlegi 19 százalékról. Jelentősen ösztönözni tervezi a kormány az autóvásárlást, azonban ezen kedvezmények csak az elektromos járművekre vonatkoznak majd. Emellett például egyszeri, gyerekenkénti 300 eurós támogatásban részesülnek a családok. A mentőcsomag nagysága felülmúlja az általános várakozásokat, korábban 80 milliárd összeértékű csomagról folytak az egyeztetések a sajtójelentések szerint. Egyes elemzők azonban attól tartanak, hogy a jelentősen eltérő volumenű gazdaságösztönző intézkedések növelhetik az egyenlőtlenségeket az Európai Unión belül, s torzíthatják a belső piacot. A részletekről két napon keresztül tárgyaltak Berlinben a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) képviselői. Később a német kormány bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják az Európai Unió és Kína közötti, szeptemberre tervezett csúcstalálkozót. Steffen Seibert szóvivő közölte, hogy Angela Merkel délután telefonon beszélt Hszi Csing-ping kínai elnökkel és Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. A három vezető a tájékoztatás szerint egyetértett abban, hogy az értekezletet el kell napolni a jelenlegi helyzetben, új dátumot azonban még nem tűztek ki. Az év második felében Németország tölti be az EU soros elnökségét.