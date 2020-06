A mindent mérő kormányzati agytröszt újabb tíz milliárd forintot kapott, most épp Palkovicstól

A fővárosban 15561 eset – az eljárások kétharmada – csak figyelmeztetés volt, vidéken viszont az összes eset kicsit több mint harmadánál, 11194 alkalommal éltek a rendőrök a legenyhébb szankcióval.

Összesen 51395 rendőrségi eljárás indult a kijárási korlátozások megszegése miatt – közölte a Népszava kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). A kijárási korlátozást március 28-tól rendelték el, amit vidéken május elején, Budapesten pedig 18-án oldottak fel, vagyis 52 nap alatt figyelmeztettek, bírságoltak vagy írtak feljelentést bő 50 ezer esetben a rendőrök. Mint megtudtuk, az eljárások kevesebb mint fele, 22875 ügy a mintegy 1,8 milliós Budapesthez, 28520 eset pedig a 8 milliós vidékhez kötődik. Érdekes adat az is, hogy vidéken több volt a súlyosabb szankció. A fővárosban 15561 eset – az eljárások kétharmada – csak figyelmeztetés volt, vidéken viszont az összes eset kicsit több mint harmadánál, 11194 alkalommal éltek a rendőrök a legenyhébb szankcióval. Budapesten 3790 személyt sújtottak helyszíni bírsággal és 3524 ügyben tettek feljelentést. Ehhez képest vidéken 9351 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, és 7975 szabálysértési feljelentést írtak, vagyis a vidéki eljárások több mint fele zárult komolyabb szankcióval. Bár a rendőrség, valamint az operatív törzs sokszor hangoztatta, hogy empatikusan és segítő szándékkal ellenőrzik a lakosságot, vagyis nem a büntetés a cél, valójában meglehetősen sok eljárás zárult komolyabb bírsággal. Az országszerte indított, több mint 51 ezer ügy közül több mint 24600 zárult végül feljelentéssel vagy helyszíni bírsággal. A rendőrség kérdésünkre közölte, hogy elsősorban olyan esetekben éltek helyszíni bírsággal vagy feljelentéssel, amikor a jogsértés nem először fordult elő, esetleg a figyelmeztetés nem bizonyult elegendőnek. Azt ugyanakkor az ORFK nem akarta elárulni, hogy összesen mennyi pénzt fizettek be eddig a szabálysértők, és mekkora bírságösszeg vár még befizetésre. „A bírságok nem a rendőrség költségvetésébe érkeznek, azokkal nem a rendőrség rendelkezik” – válaszolták, és megismételt érdeklődésünkre is úgy feleltek, hogy az elszámolás nem az ő hatáskörükbe tartozik. Ez már csak azért is váratlan reakció, mert április 8-án a Népszava kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság még pontosan meg tudta mondani, hogy a kijárási korlátozások kezdete óta addig 701 embert bírságoltak meg a szabályok megszegése miatt, összesen 15,6 millió forint értékben, a büntetés összege pedig 5 ezer forinttól félmillió forintig terjedhet. Az akkor kapott adatok alapján egy-egy szabálysértőt átlagosan 22 ezer forintra bírságolt meg a rendőrség. Ha ezt a számítást az összes esetre érvényesnek vesszük, akkor a korlátozások több mint másfél hónapja alatt akár 289 millió forintos bírságot is kiszabhattak.